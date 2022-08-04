Международное право четко определяет предоставление своей территории для осуществления вооруженной агрессии против другого государства одной из форм вооруженной агрессии. Поэтому беларусь хоть и без объявления войны участвует в ней с 24 февраля 2022 года.

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Украина должна понимать один момент

Вступление белорусов в войну против Украины на сторонероссии – это и есть тот важнейший политический факт, который позволяет четко определять новый этап внешней агрессии против нашего государства, который продолжается с февраля 2014 года.

Участие беларуси в войне против Украины не сводится исключительно к предоставлению своей территории для перемещения и развертывания российских войск.

беларусь и россия являются союзными государствами, осуществляющими скоординированную политику в сфере обороны и безопасности.

беларусь и россия имеют совместное командование средствами ПВО.

белорусские войска осуществляют демонстративные провокативные военные приготовления вдоль границы с Украиной, что не позволяет Украине сосредоточить существующие оборонные ресурсы на других участках фронта.

Пересечение украинской границы белорусскими войсками – разве что единственный нереализованный до сих пор беларусью способ осуществления вооруженной агрессии против Украины. Но, повторюсь, и правила военного искусства, и международное право отнюдь не предполагают потребности реализации этого шага для того, чтобы определить беларусь государством-агрессором.

И это, конечно, дает Украине полное право использовать против беларуси и его военных активов оружие в целях самозащиты и обороны.

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Объявления войны беларуси

С военной точки зрения объявление войны беларуси создало бы Украине как ряд проблем, так и преимуществ. Военные действия вдоль украинско-белорусской границы существенно активизировались бы, что создало бы нашему государству и ВСУ ряд дополнительных серьезных хлопот, но ВСУ получили бы право активно работать по вражеской военной инфраструктуре.

Кроме того, что, возможно, даже более важно, Украина получила бы право на вооруженную поддержку белорусской оппозиции. По-моему, то изменение политического режима в беларуси путем устранения узурпатора и его приспешников вполне могло бы быть одной из целей военной кампании.

Но все это я говорю совсем не для того, чтобы призывать предпринимать боевые действия против беларуси. Связанные с этим угрозы, мне кажется, серьезно превышают выгоды от формализации права наносить огненное поражение по территории беларуси.

Мое мнение заключается в другом – на том этапе, когда актуален вопрос начинать или не начинать боевые действия в ответ на вооруженную агрессию, вопрос разрыва дипломатических отношений уже не должен возникать.

Избегая этого решения, Украина подает неправильный сигнал режиму лукашенко, который явно склонен преувеличивать свои возможности и военное значение из-за отсутствия адекватной реакции Украины на вступление беларуси в войну против нашего государства. Не отвечают – значит боятся. Думаю, именно такой логики придерживается лукашенко. И это совсем не способствует сворачиванию вражеской активности с территории беларуси.

Позиция Украины по этому вопросу (подождем, пока белорусские войска пересекут нашу границу, а потом разорвем дипломатические отношения) – один из немногих вопросов внешней политики, где мне трудно согласиться с официальным курсом нашего государства.

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