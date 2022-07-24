Об этом российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин сказал во время стрима на ютубе 24 канала. Он рассказал, что должно измениться для того, чтобы Германия перестала медлить с помощью Украины .
Кстати Фейгин назвал месяц, которого больше всего боится россия
По его словам, для этого нужно, чтобы изменилась политическая ситуация.
Надо, чтобы социалисты перестали возглавлять коалицию. Другого выхода нет,
– считает он.
А ведь политическая воля очень зависит от интересов. Речь идет о связях политиков с москвой, а также о зависимости от российского газа.
И добавил, что если поставки оружия постоянно затягивают, то в этом есть явная политическая последовательность, когда на словах одно, а на деле другое. Другого объяснения нет, подытожил Фейгин.
Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео
В Бундестаге призывают к прямым поставкам тяжелого оружия в Украину
Германии следует отказаться от так называемых круговых поставок тяжелого вооружения и начать доставлять его напрямую. А также "найти в себе мужество признать, что это работает не так", как они себе представляли. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
Помощь от Германии: главное
- Заметим, что Германия почти пять месяцев полномасштабной войны не слишком спешит с предоставлением оружия. Чего только стоит заявление о поставках по одному танку в месяц , и то с 2023 года.
- В то же время Украина уже получила гаубицы . Их нашему государству предоставила ФРГ совместно с Нидерландами. Также от Германии должны поступить системы ПВО IRIS-T.
- Однако объявила о том, что будет уменьшать военную поддержку Украины для защиты своих территорий в войне с Россией. В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник сообщил, что кардинального ничего не произойдет из-за такого решения Германии. Несмотря на это, он не соглашается, что немцы вообще ничего не дали и это неощутимая помощь.
- Петр Черник напомнил, что еще предоставили немцев и: достаточно много ручных противотанковых гранатометов класса Panzerfaust 3, очень качественные противопехотные магнитные мины, которых мы получили около 5 тысяч, на подходе зенитные ствольные установки "Гепард" – это также нужное и полезное оружие.