Об этом 24 каналу сообщил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. В Берлине заявили, что "круговые поставки" танков для Украины могут потерпеть крах.
Читайте также Германия дополнительно выделяет 2,4 миллиарда евро для беженцев из Украины
По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, сейчас идет поиск альтернатив договоренностям, которые установили ранее с Польшей относительно танков для Украины.
"Германия – не военное государство"
По мнению Умланда, поставка оружия для Украины для немцев – гораздо более сложная задача, чем можно представить.
Германия – не военное государство. Что касается военных дел, она не лучший партнер,
– подчеркнул аналитик.
Он добавил, что Германия имеет значительно меньшее количество военной техники, чем другие западные страны.
"Например, у США есть 6 тысяч танков M1 Abrams. А у Германии – около 300 танков, и из них не все работают", – сказал Умланд.
Почему не было прямых поставок танков
Несмотря на это, заверил аналитик, у Германии есть политическая воля и большое желание помогать Украине в войне с россией. Однако помешает немецкая бюрократия.
Как это сделать быстро и эффективно? В этом большая задача, – отметил он.
К тому же, по словам Умланда, в Германии отмечают, что украинцам нужно пройти обучение, чтобы овладеть новой техникой.
Чтобы научиться управлять таким модерным танком, нужно время. Поэтому прямых поставок немецких танков в Украину пока не было,
– подчеркнул Умланд.
Аналитик Андреас Умланд оценил заявления Германии по поводу оружия: смотрите видео
Помощь от Германии: последние новости
- В конце апреля немецкий Бундестаг большинством голосов поддержал поставки тяжелого вооружения Украине. Теперь в федеральном парламенте Германии призывают перейти от круговой к прямой передаче военной помощи нашему государству.
- В конце июня ФРГ опубликовала список оружия, которое Украине Германия передала напрямую. За ним с конца марта Берлин передал Киеву преимущественно мины и ручные гранаты. Вместе с тем, наше государство в июне получило от ФРГ семь противоракетных гаубиц, которые страна пообещала передать в начале мая.
- Германия заявила, что готова предоставить Украине очередную помощь. Берлин якобы собирается поставлять Украине танки. Однако речь идет только о 20 танках Leopard 2. Начиная с апреля 2023 года Германия хочет поставлять Украине по 1 танку в месяц, с октября 2023 года – по 3 штуки в месяц.