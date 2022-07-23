Об этом 24 каналу сообщил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. В Берлине заявили, что "круговые поставки" танков для Украины могут потерпеть крах.

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По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, сейчас идет поиск альтернатив договоренностям, которые установили ранее с Польшей относительно танков для Украины.

"Германия – не военное государство"

По мнению Умланда, поставка оружия для Украины для немцев – гораздо более сложная задача, чем можно представить.

Германия – не военное государство. Что касается военных дел, она не лучший партнер,

– подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Германия имеет значительно меньшее количество военной техники, чем другие западные страны.

"Например, у США есть 6 тысяч танков M1 Abrams. А у Германии – около 300 танков, и из них не все работают", – сказал Умланд.

Почему не было прямых поставок танков

Несмотря на это, заверил аналитик, у Германии есть политическая воля и большое желание помогать Украине в войне с россией. Однако помешает немецкая бюрократия.

Как это сделать быстро и эффективно? В этом большая задача, – отметил он.

К тому же, по словам Умланда, в Германии отмечают, что украинцам нужно пройти обучение, чтобы овладеть новой техникой.

Чтобы научиться управлять таким модерным танком, нужно время. Поэтому прямых поставок немецких танков в Украину пока не было,

– подчеркнул Умланд.

Аналитик Андреас Умланд оценил заявления Германии по поводу оружия: смотрите видео

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