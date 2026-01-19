Беларусь внезапно объявила проверку вооруженных сил: военный объяснил замысел Лукашенко
- В Беларуси объявили проверку вооруженных сил. Они хотят держать Украину в напряжении.
- Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов сказал, насколько значительной является угроза из Беларуси.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести проверку вооруженных сил страны. Не стоит забывать о численности их армии.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что белорусская армия сравнительно небольшая. Не стоит недооценивать их, но нужно реалистично смотреть на вещи.
Есть ли угроза со стороны Беларуси?
По словам Сазонова, по разным данным, белорусская армия насчитывает 45 тысяч личного состава. Там есть спецподразделения. Сообщают 3 – 5 тысяч бойцов.
Несмотря на все, Украина вынуждена держать свои подразделения на границе с Беларусью. В случае любой угрозы они сразу начнут ее нейтрализовать.
Боевых действий фактически там нет. Но войска должны держать. Лукашенко – союзник Путина. Младший партнер. Он выполняет все команды из Москвы. А эти проверки проводит, чтобы держать все в напряжении. Чтобы мы не могли снять войска с белорусской границы и перебросить их там, где нужно,
– сказал Сазонов.
Ситуация в Беларуси: коротко
- Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук отметил, что такие меры со стороны Беларуси – это типичное инспектирование армии. Там проводят их не впервые с начала полномасштабной войны. В том числе и для того, чтобы психологически давить на Украину.
- Еще в конце 2025 года были сообщения, что враг развернул на территории Беларуси площадку для запуска и управления "Шахедами". Именно эта инфраструктура помогает врагу непосредственно управлять ими в режиме полета. Это создает новые угрозы для северных областей Украины.
- Враг, в частности, начал чаще атаковать объекты на Волыни. Также была подозрительная атака по поезду возле Коростеня.