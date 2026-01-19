Білорусь раптово оголосила перевірку збройних сил: військовий пояснив задум Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести перевірку збройних сил країни. Не варто забувати про чисельність їхньої армії.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що білоруська армія порівняно невелика. Не варто недооцінювати їх, але потрібно реалістично дивитися на речі.

Чи є загроза з боку Білорусі?

За словами Сазонова, за різними даними, білоруська армія налічує 45 тисяч особового складу. Там є спецпідрозділи. Повідомляють 3 – 5 тисяч бійців.

Попри все, Україна змушена тримати свої підрозділи на кордоні з Білоруссю. В разі будь-якої загрози вони одразу почнуть її нейтралізовувати.

Бойових дій фактично там немає. Але війська мусимо тримати. Лукашенко – союзник Путіна. Молодший партнер. Він виконує усі команди з Москви. А ці перевірки проводить, щоб тримати все у напрузі. Щоб ми не могли зняти війська з білоруського кордону та перекинути їх там, де потрібно,

– сказав Сазонов.

Ситуація в Білорусі: коротко