Білорусь раптово оголосила перевірку збройних сил: військовий пояснив задум Лукашенка
- В Білорусі оголосили перевірку збройних сил. Вони хочуть тримати Україну в напрузі.
- Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов сказав, наскільки значною є загроза з Білорусі.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести перевірку збройних сил країни. Не варто забувати про чисельність їхньої армії.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що білоруська армія порівняно невелика. Не варто недооцінювати їх, але потрібно реалістично дивитися на речі.
Читайте також Було б неможливо без допомоги Білорусі: як російські "Шахеди" атакують залізницю на Волині
Чи є загроза з боку Білорусі?
За словами Сазонова, за різними даними, білоруська армія налічує 45 тисяч особового складу. Там є спецпідрозділи. Повідомляють 3 – 5 тисяч бійців.
Попри все, Україна змушена тримати свої підрозділи на кордоні з Білоруссю. В разі будь-якої загрози вони одразу почнуть її нейтралізовувати.
Бойових дій фактично там немає. Але війська мусимо тримати. Лукашенко – союзник Путіна. Молодший партнер. Він виконує усі команди з Москви. А ці перевірки проводить, щоб тримати все у напрузі. Щоб ми не могли зняти війська з білоруського кордону та перекинути їх там, де потрібно,
– сказав Сазонов.
Ситуація в Білорусі: коротко
- Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що такі заходи з боку Білорусі – це типове інспектування армії. Там проводять їх не вперше з початку повномасштабної війни. Зокрема й для того, аби психологічно тиснути на Україну.
- Ще наприкінці 2025 року були повідомлення, що ворог розгорнув на території Білорусі майданчик для запуску та керування "Шахедами". Саме ця інфраструктура допомагає ворогу безпосередньо керувати ними в режимі польоті. Це створює нові загрози для північних областей України.
- Ворог, зокрема, почав частіше атакувати об'єкти на Волині. Також була підозріла атака по потягу біля Коростеня.