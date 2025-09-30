Сын остался без отца: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Кузнецов
- Олег Кузнецов, военный Национальной гвардии Украины, погиб 17 сентября в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
- Похоронили защитника 29 сентября на Аллее Героев в Буче; у него остался сын.
На Киевщине на щите вернулся еще один защитник Украины. В Буче состоялось прощание с 49-летним Олегом Кузнецовым
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.
Что известно об защитнике из Бучи?
Олег Кузнецов мобилизовался в армию весной 2025 года и служил в составе Национальной гвардии Украины пулеметчиком. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 17 сентября защитник трагически погиб.
В гражданской жизни Олег работал столяром. Был веселым, трудолюбивым и человечным. У Героя остался сын. Это невыразимая боль для всей общины,
– написал бучанский городской голова.
В последний путь защитника провели 29 сентября. В полдень состоялось прощание возле дома по улице Тарасовская, 10Б. Похоронили защитника на Аллее Героев в Буче.
Олег Кузнецов погиб на войне / фото Анатолия Федорука
Кого еще потеряла Украина в войне?
На фронте погиб молодой командир отделения беспилотных систем Александр Колосов с позывным "Колос". Парень погиб возле поселка Щербиновка Бахмутского района в возрасте 24 лет.
В российском СИЗО замучили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Его похитили еще в начале полномасштабного вторжения и, вероятно, до смерти избили при "приемке". Только через три года тело Матвеева вернули семье.
На Покровском направлении погиб еще один защитник из Бучи Юрий Бих. У погибшего осталась мама, папа, жена и двое маленьких сыновей – 10 и 3 лет.