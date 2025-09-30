Син залишився без батька: на фронті загинув військовий із Київщини Олег Кузнєцов
- Олег Кузнєцов, військовий Національної гвардії України, загинув 17 вересня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
- Поховали захисника 29 вересня на Алеї Героїв у Бучі; у нього залишився син.
На Київщині на щиті повернувся ще один захисник України. У Бучі відбулося прощання з 49-річним Олегом Кузнєцовим
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.
Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України та що це означає для Росії
Що відомо про оборонця з Бучі?
Олег Кузнєцов мобілізувався до війська навесні 2025 року та служив у складі Національної гвардії України кулеметником. Від час виконання бойового завдання на Донеччині 17 вересня захисник трагічно загинув.
У цивільному житті Олег працював столяром. Був веселим, працелюбним і людяним. У Героя залишився син. Це невимовний біль для усієї громади,
– написав бучанський міський голова.
В останню путь захисника провели 29 вересня. Опівдні відбулося прощання біля будинку по вулиці Тарасівська, 10Б. Поховали захисника на Алеї Героїв у Бучі.
Олег Кузнєцов загинув на війні / фото Анатолія Федорука
Кого ще втратила Україну у війні?
На фронті загинув молодий командир відділення безпілотних систем Олександр Колосов із позивним "Колос". Хлопець загинув біля селища Щербинівка Бахмутського району у віці 24 років.
У російському СІЗО закатували мера Дніпрорудного Євгенія Матвеєва. Його викрали ще на початку повномасштабного вторгнення і, ймовірно, до смерті побили при "прийомці". Лише через три роки тіло Матвеєва повернули родині.
На Покровському напрямку загинув ще один захисник з Бучі Юрій Бих. У загиблого залишилася мама, тато, дружина та двоє маленьких синів – 10 і 3 років.