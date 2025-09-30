На Київщині на щиті повернувся ще один захисник України. У Бучі відбулося прощання з 49-річним Олегом Кузнєцовим

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України та що це означає для Росії

Що відомо про оборонця з Бучі?

Олег Кузнєцов мобілізувався до війська навесні 2025 року та служив у складі Національної гвардії України кулеметником. Від час виконання бойового завдання на Донеччині 17 вересня захисник трагічно загинув.

У цивільному житті Олег працював столяром. Був веселим, працелюбним і людяним. У Героя залишився син. Це невимовний біль для усієї громади,

– написав бучанський міський голова.

В останню путь захисника провели 29 вересня. Опівдні відбулося прощання біля будинку по вулиці Тарасівська, 10Б. Поховали захисника на Алеї Героїв у Бучі.

Олег Кузнєцов загинув на війні / фото Анатолія Федорука

Кого ще втратила Україну у війні?