Вовремя не стал на воинский учет в 17 лет: что делать и будет ли штраф

Ребята, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Для этого определен срок – до 31 июля нынешнего года.

О том, что стоит сделать, если вовремя не удалось стать на воинский учет, рассказывают в Львовском областном ТЦК и СП.

К теме Нужно ли сообщать ТЦК об изменениях в учетных данных

Как и когда юноши должны стать на воинский учет в Украине?

Ежегодно определяется срок, когда ребята от 17 лет должны стать на воинский учет. Мобилизовать их нельзя, однако данные таких граждан должны быть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Так подать свои документы ребята могут до 31 июля. Важно, что постановка на воинский учет происходит в год, когда гражданину исполняется 17 лет. В этом году очередь становиться на военный учет дошла до юношей 2009 года рождения.

Есть несколько путей, с помощью которых юноша может стать на воинский учет. Например, он может использовать электронную идентификацию и уточнить данные через Резерв + и электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Или же парень может лично прийти в ТЦК и СП с необходимыми документами.

В случае, если парень не успел подать документы в установленный срок, то он должен лично явиться в ТЦК по месту жительства. Если проигнорировать это требование, то человеку может грозить административная ответственность.

Заметим! Штраф за такое правонарушение составляет от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен. Штраф не отменяет обязанности стать на учет даже при условии уплаты.

Для постановки на воинский учет следует подать паспорт, выписку о месте жительства, свидетельство о рождении, карту налогоплательщика, документы об образовании, справку с места учебы или работы, фото 35 на 45 миллиметров. Если парень имеет статус внутренне перемещенного лица, то нужно иметь и соответствующую справку.

Существует лишь несколько условий, почему парень может не становиться на воинский учет вовремя. Это, в частности:

наличие у него проблем со здоровьем;

возникновение обстоятельств стихийного характера;

пребывание или проживание юноши на временно оккупированной территории или в местах ведения боевых действий.

Что еще стоит знать о мобилизации юношей и студентов?