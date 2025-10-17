Владимир Путин окончательно принял решение и разворачивает Россию на Восток. Поэтому если Европа не нужна Москве ни экономически, ни политически, то война будет неизбежно.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По этой причине Украина принципиально важна для европейцев.

Зачем Путину война в Европе?

Петр I прорубил окно в Европу, а "Владимир III" хочет открыть дверь в Азию. Российский диктатор окончательно принял решение и полностью разворачивает Россию на Восток.

Основа экономической привязанности России и Европы исчезла – поставки газа. Поэтому если Европа не нужна России ни экономически, ни политически, то почему бы ее не ужаснуть? Поэтому и неизбежно будет война, если Европа не начнет немножко быстрее действовать,

– сказал Кулеба.

По этой причине Украина принципиально важна для Европы. Потому что наше государство умеет воевать, оттягивает на себя большое количество сил. Однозначно в стратегической перспективе Европа нуждается в Украине больше, чем Украина нуждается в Европе.

Я не хочу сказать, что Европейский Союз Украине не нужен. Потому что очень нужен. Но, условно говоря, они нам нужны на 90%, а мы им – на 100%. Почему? Потому что с военной точки зрения есть агрессивный сосед, который ненавидит и Украину, и Европейский Союз,

– отметил экс-глава МИД.

Кроме того, поражение Украины жизненно необходимо Москве для сохранения ее имперского проекта. А поражение Европы жизненно необходимо Москве для сохранения режима Путина.

Ситуация, что Кремль не начнет войну против Европы, пока идет война в Украине, нереальна при нынешних обстоятельствах. Но с военной точки зрения надо сковывать силы врага, отвлекать его от себя.

Как начнется война России против Европы?

По мнению Дмитрия Кулебы, дроны решили проблему Кремля для открытия так называемого второго фронта.

Я был весной с лекциями во Франции, и там студенты из разных стран Европейского Союза, не только французы, и часто звучали вопросы преимущественно от студентов из Испании, Италии, мол, к нам россияне точно не придут, с нами это не произойдет,

– отметил экс-глава МИД.

По его словам, люди мыслят категориями Первой и Второй мировых войн, мол, бомбардировщики к нам не долетят, а пехота не добежит. Однако все будет иначе: вы проснетесь утром, прочитаете в новостях, что пять неустановленных дронов взорвали железнодорожную станцию, трансформаторную будку и склад боеприпасов, россияне скажут, что это не их дроны, а ваше правительство, которое не будет хотеть войны, тоже скажет, что это не российские дроны, надо разбираться.

Далее это произойдет второй раз, после чего ваше правительство скажет, что теперь есть определенные сомнения и колебания и запустит четвертую статью НАТО. В Альянсе им скажут сидеть молча и не признавать, что это российские дроны. Опять все стихнет.

Где-то на пятый – седьмой прилет дронов уже не останется выбора, кроме как признать, что Россия напала. Поэтому единственный выбор, который есть перед Европой, или сразу война, или отложенная война – другого выбора у них просто нет.

Готовится ли Россия к новой войне?