Володимир Путін остаточно ухвалив рішення та розвертає Росію на Схід. Тож якщо Європа не потрібна Москві ні економічно, ні політично, то війна буде неминуче.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба. З цієї причини Україна принципово важлива для європейців.

Важливо В ЄС є 5 років, щоб підготуватись до війни з Росією, – Politico

Навіщо Путіну війна у Європі?

Петро І прорубав вікно в Європу, а "Володимир ІІІ" хоче відкрити двері в Азію. Російський диктатор остаточно ухвалив рішення і повністю розвертає Росію на Схід.

Основа економічної прив'язаності Росії та Європи зникла – постачання газу. Тому якщо Європа не потрібна Росії ні економічно, ні політично, то чому б її не жахнути? Тому і неминуче буде війна, якщо Європа не почне трошки швидше діяти,

– мовив Кулеба.

З цієї причини Україна принципово важлива для Європи. Тому що наша держава вміє воювати, відтягує на себе велику кількість сил. Однозначно в стратегічній перспективі Європа потребує України більше, ніж Україна потребує Європи.

Я не хочу сказати, що Європейський Союз Україні не потрібен. Тому що дуже потрібен. Але, умовно кажучи, вони нам потрібні на 90%, а ми їм – на 100%. Чому? Тому що з військового погляду є агресивний сусід, який ненавидить і Україну, і Європейський Союз,

– зазначив ексочільник МЗС.

Крім того, поразка України життєво необхідна Москві для збереження її імперського проєкту. А поразка Європи життєво необхідна Москві для збереження режиму Путіна.

Ситуація, що Кремль не почне війну проти Європи, поки триває війна в Україні, нереальна за нинішніх обставин. Але з військового погляду треба сковувати сили ворога, відвертати його від себе.

Як почнеться війна Росії проти Європи?

На думку Дмитра Кулеби, дрони розв'язали проблему Кремля для відкриття так званого другого фронту.

Я був навесні з лекціями у Франції, і там студенти з різних країн Європейського Союзу, не лише французи, й часто лунали запитання переважно від студентів з Іспанії, Італії, мовляв, до нас росіяни точно не прийдуть, з нами це не станеться,

– зауважив ексочільник МЗС.

За його словами, люди мислять категоріями Першої та Другої світових війн, мовляв, бомбардувальники до нас не долетять, а піхота не добіжить. Однак все буде інакше: ви прокинетесь зранку, прочитаєте в новинах, що п'ять невстановлених дронів підірвали залізничну станцію, трансформаторну будку і склад боєприпасів, росіяни скажуть, що це не їхні дрони, а ваш уряд, який не буде хотіти війни, теж скаже, що це не російські дрони, треба розбиратись.

Зверніть увагу! Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. У відповідь на провокації Москви Європейський Союз розробляє нову систему захисту. Очікується, що так звана "Стіна дронів" запрацює на повну потужність до кінця 2027 року.

Далі це станеться вдруге, після чого ваш уряд скаже, що тепер є певні сумніви та вагання і запустить четверту статтю НАТО. В Альянсі їм скажуть сидіти мовчки й не визнавати, що це російські дрони. Знову все стихне.

Десь на п'ятий – сьомий приліт дронів вже не залишиться вибору, окрім як визнати, що Росія напала. Тому єдиний вибір, який є перед Європою, або одразу війна, або відкладена війна – іншого вибору в них просто немає.

Чи готується Росія до нової війни?