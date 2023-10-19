Роковые последствия: что будет с Ливаном, если он вступит в войну в Израиле

В Израиле идет война против боевиков ХАМАС. На стороне террористов выступает и ливанская Хезболла, представители которой пытались проникнуть на территорию Израиля. Однако обострение ситуации для Ливана может иметь неизбежные последствия.

Ливан и без войны находится в достаточно плачевном положении. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Данилов – заместитель директора Центра ближневосточных исследований, заметив, что поступление в конфликт между Израилем и ХАМАС, только усложнит дела Ливана.

Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке

Для Ливана обострение может стать концом

Представители ливанской милитарной организации Хезболла пытались на днях проникнуть на территорию Израиля. В ответ на такие действия ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане. В то же время Хезболла не слишком активно хочет участвовать в войне.

Ливан уже не находится в том состоянии, в котором он находился после последней войны. Страна-банкрот, страна без электроэнергии, там деградация. Это иранская тактика: создаем свою прокси в какой-нибудь стране, затем оно постепенно завоевывает территорию, экономический, силовой ресурс. Затем оно захватывает государство и высасывает из него все соки,

– заметил Сергей Данилов.

Так ХАМАС довел Ливан до банкротства. Так что если там начнется война – Ливан не сможет этого выдержать. После последней войны Саудовская Аравия заплатила за восстановление Ливана. На этот раз – так не будет.

"Лидер Хезболла Саид Насралла прислушивается к тому, что говорят американцы. В частности, что вторая авианосная группа приедет к нему. Иран достигнет своих целей, просто Хезболла перестанет существовать", – отметил Данилов.

Хотя Хезболла для Ливана является одним из инструментов для достижения целей. Так что, вероятно, в Тегеране надеются, что из-за нестабильной ситуации в мире что-то пойдет не столько у американцев.

Сергей Данилов о перспективах Ливана в войне: смотреть видео

Ситуация в Израиле: последние новости