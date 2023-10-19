Фатальні наслідки: що буде з Ліваном, якщо він вступить у війну в Ізраїлі

В Ізраїлі триває війна проти бойовиків ХАМАС. На боці терористів виступає і ліванська Хезболла, представники якої нещодавно намагались проникнути на територію Ізраїлю. Однак загострення ситуації для Лівану може мати неминучі наслідки.

Ліван і без війни перебуває у доволі плачевному становищі. Про це 24 Каналу розповів Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зауваживши, що вступ у конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, лише ускладнить справи Лівану.

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Для Лівану загострення може стати кінцем

Представники ліванської мілітарної організації "Хезболла" намагалися днями проникнути на територію Ізраїлю. У відповідь на такі дії ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли у Лівані. Водночас Хезболла не надто активно хоче брати участь у війні.

Ліван уже не перебуває в тому стані, в якому він перебував після останньої війни. Країна-банкрут, країна без електроенергії, там деградація. Це іранська тактика: створюємо свою проксі в якійсь країні, потім воно поступово завойовує територію, економічний, силовий ресурс. Потім воно захоплює державу і висмоктує з неї всі соки,

– зауважив Сергій Данилов.

Так ХАМАС довів Ліван до банкрутства. Тож якщо там почнеться війна – Ліван не зможе цього витримати. Після останньої війни Саудівська Аравія заплатила за відновлення Лівану. Цього ж разу – так не буде.

"Лідер Хезболла Саїд Насралла прислуховується до того, що кажуть американці. Зокрема, що друга авіаносна група приїде до нього. Тож Іран досягне своїх цілей, просто Хезболла перестане існувати", – зазначив Данилов.

Хоч і Хезболла для Лівану є одним з інструментів для досягнення цілей. Тож, імовірно, в Тегерані сподіваються, що через нестабільну ситуацію у світі щось піде не так саме в американців.

Сергій Данилов про перспективи Лівану у війні: дивитись відео

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