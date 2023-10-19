Ліван і без війни перебуває у доволі плачевному становищі. Про це 24 Каналу розповів Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зауваживши, що вступ у конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, лише ускладнить справи Лівану.
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Для Лівану загострення може стати кінцем
Представники ліванської мілітарної організації "Хезболла" намагалися днями проникнути на територію Ізраїлю. У відповідь на такі дії ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли у Лівані. Водночас Хезболла не надто активно хоче брати участь у війні.
Ліван уже не перебуває в тому стані, в якому він перебував після останньої війни. Країна-банкрут, країна без електроенергії, там деградація. Це іранська тактика: створюємо свою проксі в якійсь країні, потім воно поступово завойовує територію, економічний, силовий ресурс. Потім воно захоплює державу і висмоктує з неї всі соки,
– зауважив Сергій Данилов.
Так ХАМАС довів Ліван до банкрутства. Тож якщо там почнеться війна – Ліван не зможе цього витримати. Після останньої війни Саудівська Аравія заплатила за відновлення Лівану. Цього ж разу – так не буде.
"Лідер Хезболла Саїд Насралла прислуховується до того, що кажуть американці. Зокрема, що друга авіаносна група приїде до нього. Тож Іран досягне своїх цілей, просто Хезболла перестане існувати", – зазначив Данилов.
Хоч і Хезболла для Лівану є одним з інструментів для досягнення цілей. Тож, імовірно, в Тегерані сподіваються, що через нестабільну ситуацію у світі щось піде не так саме в американців.
Сергій Данилов про перспективи Лівану у війні: дивитись відео
Ситуація в Ізраїлі: останні новини
- Ввечері 17 жовтня по лікарні в Секторі Гази завдали ракетного удару. В армії оборони Ізраїлю заявили про "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад", яка згодом потрапила в Аль-Ахлі. Кількість загиблих станом на вечір 17 жовтня становила близько 500 осіб. Однак, імовірно, цифра збільшуватиметься.
- На тлі цієї атаки, в арабських країнах розпочались масові протести. Зокрема, мовиться про Ліван, Туреччину, Іран, Кувейт і Марокко. У цих країнах підтримують палестинців.
- Вже 18 жовтня до Ізраїлю прилетів президент США Джо Байден. Його дипломатичний візит відбувся через занепокоєння щодо ескалації війни в Ізраїлі. Відомо, що після цього Байден мав відвідати Йорданію, однак після удару по лікарні Аль-Ахлі візит скасували.