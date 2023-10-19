Ливан и без войны находится в достаточно плачевном положении. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Данилов – заместитель директора Центра ближневосточных исследований, заметив, что поступление в конфликт между Израилем и ХАМАС, только усложнит дела Ливана.
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Для Ливана обострение может стать концом
Представители ливанской милитарной организации Хезболла пытались на днях проникнуть на территорию Израиля. В ответ на такие действия ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане. В то же время Хезболла не слишком активно хочет участвовать в войне.
Ливан уже не находится в том состоянии, в котором он находился после последней войны. Страна-банкрот, страна без электроэнергии, там деградация. Это иранская тактика: создаем свою прокси в какой-нибудь стране, затем оно постепенно завоевывает территорию, экономический, силовой ресурс. Затем оно захватывает государство и высасывает из него все соки,
– заметил Сергей Данилов.
Так ХАМАС довел Ливан до банкротства. Так что если там начнется война – Ливан не сможет этого выдержать. После последней войны Саудовская Аравия заплатила за восстановление Ливана. На этот раз – так не будет.
"Лидер Хезболла Саид Насралла прислушивается к тому, что говорят американцы. В частности, что вторая авианосная группа приедет к нему. Иран достигнет своих целей, просто Хезболла перестанет существовать", – отметил Данилов.
Хотя Хезболла для Ливана является одним из инструментов для достижения целей. Так что, вероятно, в Тегеране надеются, что из-за нестабильной ситуации в мире что-то пойдет не столько у американцев.
Сергей Данилов о перспективах Ливана в войне: смотреть видео
Ситуация в Израиле: последние новости
- Вечером 17 октября по больнице в Секторе Газы нанесли ракетный удар. В армии обороны Израиля заявили о "неудачном запуске ракеты" террористической организации "Исламский джихад", впоследствии попавшей в Аль-Ахле. Число погибших по состоянию на вечер 17 октября составило около 500 человек. Однако, вероятно, цифра будет увеличиваться.
- На фоне этой атаки в арабских странах начались массовые протесты. В частности, говорится о Ливане, Турции, Иране, Кувейте и Марокко. В этих странах поддерживают палестинцев.
- Уже 18 октября в Израиль прилетел президент США Джо Байден. Его дипломатический визит состоялся из-за беспокойства по поводу эскалации войны в Израиле. Известно, что после этого Байден должен был посетить Иорданию, однако после удара по больнице Аль-Ахли визит был отменен.