По словам Халивы, позже будет проведено расследование. На сегодняшний день главное – победить.

Обратите внимание Удар по больнице в Секторе Газа: армия обороны Израиля опубликовала заявление

Глава военной разведки Израиля прокомментировал нападение ХАМАС

Аарон Халива заявил, что несет полную ответственность за то, что спецслужба не предотвратила нападение террористов ХАМАС. Он считает, что они провалили важнейшую миссию.

Военная разведка под моим командованием не смогла предупредить о террористическом нападении ХАМАС. Мы провалили нашу важнейшую миссию, и я, как руководитель военной разведки, несу полную ответственность за провал,

– сказал он.

По словам главы израильской разведки, впоследствии будет проведено расследование и сделано соответствующие выводы.

"Но сейчас задача только одна – дать отпор и победить!" – подчеркнул Халива.

ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки ХАМАС в Секторе Газа

Напомним, 16 октября сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки ХАМАС в Секторе Газа. Известно, что убитый был региональным руководителем разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Кстати, Израиль прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа. Так, армия обороны утверждает, что это был "неудачный запуск ракеты" террористической организации "Исламский джихад". Ракета попала в больницу Аль-Ахли в городе Газа.