За словами Халіви, пізніше буде проведено розслідування. На сьогодні головне – перемогти.

Зверніть увагу Удар по лікарні у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю опублікувала заяву

Глава військової розвідки Ізраїлю прокоментував напад ХАМАС

Аарон Халіва заявив, що несе повну відповідальність за те, що спецслужба не запобігла нападу терористів ХАМАС. Він вважає, що вони провалили найважливішу місію.

Військова розвідка під моїм командуванням не змогла попередити про терористичний напад ХАМАС. Ми провалили нашу найважливішу місію, і я, як керівник військової розвідки, несу повну відповідальність за провал,

– сказав він.

За словами глави ізраїльської розвідки, згодом буде проведено розслідування та зроблено відповідні висновки.

"Але зараз завдання лише одне – дати відсіч і перемогти!" – наголосив Халіва.

ЦАХАЛ ліквідував главу розвідки ХАМАС у Секторі Гази

Нагадаємо, 16 жовтня повідомляли, що ЦАХАЛ ліквідував главу розвідки ХАМАС у Секторі Гази. Відомо, що вбитий був регіональним керівником розвідки ХАМАС у місті Хан-Юніс на півдні Гази.

До речі, Ізраїль прокоментував удар по лікарні у Секторі Гази. Так, армія оборони стверджує, що це був "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад". Ракета влучила у лікарню Аль-Ахлі в місті Газа.