18 августа, 09:02
Оккупанты продвигаются вблизи Покровска, ВСУ – на Торецком направлении: обзор фронта и карты ISW
Основные тезисы
- Украинские войска продвинулись на Торецком и Сумском направлениях, достигнув успехов вблизи Нелиповки и Новониколаевки.
- Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, включая Покровск.
- Бои продолжаются в Курской области, в Харьковской области и в Запорожской области, однако без подтвержденных продвижений.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские силы неустанно пытаются продвинуться вглубь украинских земель.
На некоторых направлениях захватчики смогли достичь результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Какая ситуация на фронте?
- У Курской области продолжаются ограниченные бои.
- Украинские войска имеют успехи на Сумском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись вблизи Новониколаевки.
- Россияне 17 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области. Они атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука, пытались наступать на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли никаких результатов.
Обзор ситуации на фронте / Карты ISW
- Вблизи Часового Яра ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности 17 августа.
- Украинские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они имели незначительные продвижения на юго-восток от Нелиповки (к северо-западу от Торецка).
- Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение на запад от Новоэкономичного (на северо-восток от Покровска).
- Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- На Херсонском направлении захватчики продолжали ограниченные атаки, но не достигли никаких результатов.
Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте
- В ОСУВ "Днепр" 15 августа сообщили, что украинским военным удалось стабилизировать российский прорыв вблизи Покровска и Доброполья в Донецкой области. Командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, отметило что ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец, которые расположены на северо-востоке от Доброполья.
- Ресурс DeepState обновил карту боевых действий 16 августа и сообщил, что россияне оккупировали Зеленый Гай в Донецкой области, продвинулись вблизи Лозовой и Попового Яра. В то же время там заявили, что за последние 1010 дней российская армия оккупировала 0,96781% территории Украины, что меньше 1%.
- 17 августа в Центре противодействия дезинформации заявили, что российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована силами украинской армии.