Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские силы неустанно пытаются продвинуться вглубь украинских земель.

На некоторых направлениях захватчики смогли достичь результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Зачистка на Покровском направлении: Силы обороны выбили врага с помощью роботов-пулеметчиков

Какая ситуация на фронте?

У Курской области продолжаются ограниченные бои.

продолжаются ограниченные бои. Украинские войска имеют успехи на Сумском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись вблизи Новониколаевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись вблизи Новониколаевки. Россияне 17 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области. Они атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука, пытались наступать на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.

Они атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука, пытались наступать на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения. Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли никаких результатов.

Обзор ситуации на фронте / Карты ISW

Вблизи Часового Яра ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности 17 августа.

ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности 17 августа. Украинские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они имели незначительные продвижения на юго-восток от Нелиповки (к северо-западу от Торецка).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они имели незначительные продвижения на юго-восток от Нелиповки (к северо-западу от Торецка). Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение на запад от Новоэкономичного (на северо-восток от Покровска).

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение на запад от Новоэкономичного (на северо-восток от Покровска). Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции на востоке и западе Запорожской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. На Херсонском направлении захватчики продолжали ограниченные атаки, но не достигли никаких результатов.

Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте