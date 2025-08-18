Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські сили невпинно намагаються просунутись вглиб українських земель.

На деяких напрямках загарбники змогли досягти результатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Яка ситуація на фронті?

У Курській області тривають обмежені бої.

Українські війська мають успіхи на Сумському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що вони нещодавно просунулися поблизу Новомиколаївки.

Росіяни 17 серпня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області. Вони атакували на північний схід від Великого Бурлука, намагалися наступати на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого просування.

Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському та Сіверському напрямках, але не досягли жодних результатів.

Огляд ситуації на фронті / Карти ISW

Поблизу Часового Яру ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність 17 серпня.

Українські сили просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що вони мали незначні просування на південний схід від Неліпівки (на північний захід від Торецька).

Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що російські війська мають просування на захід від Новоекономічного (на північний схід від Покровська).

Росіяни продовжили наступальні операції на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках, але не просунулися вперед.

Російські війська продовжили наступальні операції на сході та заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. На Херсонському напрямку загарбники продовжували обмежені атаки, але не досягли жодних результатів.

