Российские войска пытаются продвигаться вглубь украинских территорий. Однако Силы обороны наносят отпор врагу.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Российские войска нанесли 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также осуществили 218 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении россияне атаковали 6 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг атаковал десять раз в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмов захватчиков в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток россиян прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения украинских сил с российскими оккупантами.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении россияне активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

