Понад 170 боєзіткнень та 50 штурмів на Покровському напрямку: карта бойових дій 20 серпня
- Протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень на фронті, зокрема на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів.
- На Лиманському напрямку росіяни атакували 33 рази, а на Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб прориву оборони.
- На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
Російські війська намагаються просуватися вглиб українських територій. Однак Сили оборони завдають відсічі ворогу.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Російські війська завдали 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснили 218 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак загарбників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували 6 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.
На Торецькому напрямку ворог атакував десять разів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів загарбників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.
На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення українських сил з російськими окупантами.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку росіяни активних дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
Коротко про головні події на фронті
- Російські війська 18 серпня мали успіх на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тоді як українці просуваються в районі Добропілля. Згідно з геолокаційними кадрами за 17 – 18 серпня, українські війська підняли прапор у Золотому Колодязі, що на північний схід від міста.
- Впродовж останніх днів росіяни намагаються розвинути свій наступ південніше та східніше Добропілля у Донецькій області. На цій ділянці фронту зберігається напружена ситуація.
- Російські війська не можуть досягнути значних успіхів на фронті. За даними DeepState, за останні 1010 днів ворожа армія окупувала 0,96781% території України.