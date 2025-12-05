Проблема не в Покровске: полковник запаса назвал самую большую угрозу для фронта

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города. Там происходят городские бои. Российские войска проникли в Покровск с юга. Враг окопался, затягивает технику.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что там уже зафиксированы российские танки, а вот в северную часть Покровска противник большими силами заходить пока боится.

Смотрите также Ветеран армии США спрогнозировал, что ждет Покровск и Мирноград в ближайшее время

Угроза для Мирнограда: какие варианты действий существуют?

Враг пытается просочиться в северную часть Покровска, которую сейчас контролируют СОУ, малыми тактическим группами. Этому активно противодействуют украинские защитники, уничтожая их в режиме поисково-ударных действий.

Продолжается удерживание Покровского рубежа на севере города. Для Покровска такая ситуация не столь страшна, как для Мирнограда. Аналогичная ситуация в Волчанске уже полтора года, в Купянске – более года. Такая же картина в Константиновке и Северске,

– констатировал Свитан.

По убеждению военного эксперта, Покровск в таком режиме может продержаться еще несколько лет. Свитан отметил, что сегодня проблема не столько в этом городе, как в соседнем Мирнограде.

Об этой проблеме почему-то наши генералы молчат, а она серьезная. Не удалось отбросить россиян из Красного Лимана, который расположен между Родинским и Мирноградом и откуда россияне постоянно пытаются зайти в Покровск с северо-востока, окружив Мирноград,

– озвучил Свитан.

Он рассказал, что враг выжал СОУ из населенного пункта Родинское и сейчас у него появилась возможность широкой полосой выйти на Покровск с юго-востока. По его словам, следует решать вопрос о Мирнограде как можно быстрее: или выводить оттуда украинских военных, или перебросить туда дополнительные резервы. Свитан убежден, что этот вопрос решится в течение нескольких дней.

Что происходит возле Мирнограда: смотрите на карте

Какова ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации?