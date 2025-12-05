Проблема не в Покровске: полковник запаса назвал самую большую угрозу для фронта
- Украинские войска удерживают северную часть Покровска, тогда как российские проникли в южную, окапываются и затягивают туда военную технику.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что самая большая угроза сейчас не в Покровске, а в Мирнограде, поэтому необходимо срочно решить как действовать относительно этого населенного пункта.
Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города. Там происходят городские бои. Российские войска проникли в Покровск с юга. Враг окопался, затягивает технику.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что там уже зафиксированы российские танки, а вот в северную часть Покровска противник большими силами заходить пока боится.
Смотрите также Ветеран армии США спрогнозировал, что ждет Покровск и Мирноград в ближайшее время
Угроза для Мирнограда: какие варианты действий существуют?
Враг пытается просочиться в северную часть Покровска, которую сейчас контролируют СОУ, малыми тактическим группами. Этому активно противодействуют украинские защитники, уничтожая их в режиме поисково-ударных действий.
Продолжается удерживание Покровского рубежа на севере города. Для Покровска такая ситуация не столь страшна, как для Мирнограда. Аналогичная ситуация в Волчанске уже полтора года, в Купянске – более года. Такая же картина в Константиновке и Северске,
– констатировал Свитан.
По убеждению военного эксперта, Покровск в таком режиме может продержаться еще несколько лет. Свитан отметил, что сегодня проблема не столько в этом городе, как в соседнем Мирнограде.
Об этой проблеме почему-то наши генералы молчат, а она серьезная. Не удалось отбросить россиян из Красного Лимана, который расположен между Родинским и Мирноградом и откуда россияне постоянно пытаются зайти в Покровск с северо-востока, окружив Мирноград,
– озвучил Свитан.
Он рассказал, что враг выжал СОУ из населенного пункта Родинское и сейчас у него появилась возможность широкой полосой выйти на Покровск с юго-востока. По его словам, следует решать вопрос о Мирнограде как можно быстрее: или выводить оттуда украинских военных, или перебросить туда дополнительные резервы. Свитан убежден, что этот вопрос решится в течение нескольких дней.
Что происходит возле Мирнограда: смотрите на карте
Какова ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации?
Институт изучения войны сообщает, что по состоянию на 5 декабря доказательств окружения россиянами Мирнограда нет, однако отмечает, что ситуация там действительно крайне тяжелая. Относительно Покровска, там констатируют, что СОУ до сих пор присутствуют в городе.
В Генштабе ВСУ проинформировали, что продолжается крайне сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Там Силы обороны Украины активными действиями пытаются блокировать попытки врага накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход Покровска и Мирнограда. СОУ продолжают удерживать северную часть Покровска.
В 7-м корпусе ДШВ 4 декабря заверили, что окружения украинских военных в Мирнограде нет, однако подтвердили, что есть проблемы с логистикой. Удержание города вполне реально, если удастся выполнить задачу по деблокированию и держать под контролем Родинское и Красный Лиман.