Проблема не в Покровську: полковник запасу назвав найбільшу загрозу для фронту

Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста. Там відбуваються міські бої. Російські війська проникнули в Покровськ з півдня. Ворог окопуються, затягує техніку.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що там вже зафіксовані російські танки, а от у північну частину Покровська противник великими силами заходити поки що боїться.

Загроза для Мирнограда: які варіанти дій існують?

Ворог намагається просочитися в північну частину Покровська, яку нині контролюють СОУ, малими тактичним групами. Цьому активно протидіють українські оборонці, знищуючи їх в режимі пошуково-ударних дій.

Триває утримування Покровського рубежу на півночі міста. Для Покровська така ситуація не настільки страшна, як для Мирнограда. Аналогічна ситуація у Вовчанську вже півтора року, в Куп'янську – понад рік. Така ж картина у Костянтинівці та Сіверську,

– констатував Світан.

За переконанням військового експерта, Покровськ у такому режимі може протриматися ще декілька років. Світан наголосив, що сьогодні проблема не стільки в цьому місті, як у сусідньому Мирнограді.

Про цю проблему чомусь наші генерали мовчать, а вона серйозна. Не вдалося відкинути росіян з Красного Лиману, який розташований між Родинським і Мирноградом й звідки росіяни постійно намагаються зайти у Покровськ з північного сходу, оточивши Мирноград,

– озвучив Світан.

Він розповів, що ворог вичавив СОУ з населеного пункту Родинське і зараз в нього з'явилась можливість широкою смугою вийти на Покровськ з південного сходу. З його слів, слід вирішувати питання щодо Мирнограда якнайшвидше: або виводити звідти український військових, або перекинути туди додаткові резерви. Світан переконаний, що це питання розв'яжеться протягом декількох днів.

Яка ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації?