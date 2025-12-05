Проблема не в Покровську: полковник запасу назвав найбільшу загрозу для фронту
- Українські війська утримують північну частину Покровська, тоді як російські проникли в південну, окопуються і затягують туди військову техніку.
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що найбільша загроза зараз не в Покровську, а в Мирнограді, тому необхідно терміново вирішити як діяти щодо цього населеного пункту.
Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста. Там відбуваються міські бої. Російські війська проникнули в Покровськ з півдня. Ворог окопуються, затягує техніку.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що там вже зафіксовані російські танки, а от у північну частину Покровська противник великими силами заходити поки що боїться.
Загроза для Мирнограда: які варіанти дій існують?
Ворог намагається просочитися в північну частину Покровська, яку нині контролюють СОУ, малими тактичним групами. Цьому активно протидіють українські оборонці, знищуючи їх в режимі пошуково-ударних дій.
Триває утримування Покровського рубежу на півночі міста. Для Покровська така ситуація не настільки страшна, як для Мирнограда. Аналогічна ситуація у Вовчанську вже півтора року, в Куп'янську – понад рік. Така ж картина у Костянтинівці та Сіверську,
– констатував Світан.
За переконанням військового експерта, Покровськ у такому режимі може протриматися ще декілька років. Світан наголосив, що сьогодні проблема не стільки в цьому місті, як у сусідньому Мирнограді.
Про цю проблему чомусь наші генерали мовчать, а вона серйозна. Не вдалося відкинути росіян з Красного Лиману, який розташований між Родинським і Мирноградом й звідки росіяни постійно намагаються зайти у Покровськ з північного сходу, оточивши Мирноград,
– озвучив Світан.
Він розповів, що ворог вичавив СОУ з населеного пункту Родинське і зараз в нього з'явилась можливість широкою смугою вийти на Покровськ з південного сходу. З його слів, слід вирішувати питання щодо Мирнограда якнайшвидше: або виводити звідти український військових, або перекинути туди додаткові резерви. Світан переконаний, що це питання розв'яжеться протягом декількох днів.
Що відбувається біля Мирнограда: дивіться на карті
Яка ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації?
Інститут вивчення війни повідомляє, що станом на 5 грудня доказів оточення росіянами Мирнограда немає, однак наголошує, що ситуація там дійсно вкрай важка. Стосовно Покровська, там констатують, що СОУ досі присутні в місті.
В Генштабі ЗСУ поінформували, що триває вкрай складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Там Сили оборони України активними діями намагаються блокувати спроби ворога накопичити штурмові піхотні групи і просуватися в обхід Покровська і Мирнограда. СОУ й надалі утримують північну частину Покровська.
В 7-му корпусі ДШВ 4 грудня запевнили, що оточення українських військових у Мирнограді нема, однак підтвердили, що є проблеми з логістикою. Утримання міста цілком реальне, якщо вдасться виконати завдання щодо деблокування і тримати під контролем Родинське й Красний Лиман.