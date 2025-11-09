Враг продвинулся на Покровском направлении, продолжаются ожесточенные бои: обзор фронта ISW
- Украинские защитники сдерживают российские войска на многих направлениях, в частности, на Покровском, Александровском и Константиновском, где враг несет большие потери.
- На разных фронтах, таких как Сумской, Курский, Харьковский и Лиманский, продолжаются ожесточенные бои, но линия фронта остается стабильной без значительных изменений.
Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска по всей линии фронта. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, где враг несет особенно большие потери.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Изменилась ли линия фронта в последнее время?
На Сумском и Курском направлениях продолжаются бои. Особенно горячо у Юнаковки и Андреевки, где украинские силы проводят контратаки. У Безсаловки российские войска несут значительные потери, страдают от недостатка связи, боеприпасов и дезертирства. Украинские удары дронами усложняют логистику оккупантов, тогда как Россия накапливает войска возле Кондратовки, готовясь к новому штурму.
На Харьковском направлении продолжаются бои возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого. Часть российских источников утверждает, что украинские войска контролируют лишь десятую часть города, однако более реалистичные оценки говорят о том, что россияне заняли около трети. В районе Великого Бурлука ситуация спокойная, активных боевых действий там не фиксируют.
В районе Купянска россияне ведут наступление сразу с нескольких направлений - возле Каменки, Колодязного, Двуречанского и Петропавловки. Украинские силы отвечают контратаками, в частности у Купянска и Осинового. Несмотря на напряженные бои, линия фронта остается стабильной. Известно, что украинский удар уничтожил здание с российскими военными, однако общего прорыва не произошло.
Ситуация на фронте по состоянию на 8 ноября / Фото ISW
На Лиманском направлении противник пытался продвинуться возле Корового Яра, Дерилово, Новоселовки и Ямполя, но был остановлен. Украинские войска проводили контратаки, поэтому продвижение россиян не зафиксировано.
На Покровском направлении зафиксировано единственное подтвержденное продвижение оккупантов – незначительное. Российские войска действовали вокруг Покровска, Родинского, Федоровки, Мирнограда, Новоэкономического, Лысовки и других населенных пунктов.
Похожая ситуация на Северском направлении: враг атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и Федоровки, однако все его попытки оказались тщетными.
На линии между Константиновкой и Дружковкой идут ожесточенные бои у Железнянского, Миньковки и Предтечино. Россияне пытаются прорвать оборону, но тщетно. В Константиновке дрон врага попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска", к счастью, люди не пострадали.
На Добропольском направлении оккупанты наступали вблизи Кучерова Яра, Шахматного и Заповедного, однако результатов не достигли. Есть неподтвержденная информация, что противник частично продвинулся к карьеру у Торецкого, однако украинские силы отбросили его обратно на линию Грузское – Кучеров Яр – Шахово.
Какие последние новости о войне России с Украиной?
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины ликвидировали еще 970 российских оккупантов за сутки 8 ноября. Общие потери России с начала вторжения составляют около 1 151 070 военных.
В ночь на 9 ноября в Воронеже произошло несколько взрывов, вероятно, на ТЭЦ, что вызвало пожар и проблемы с электроснабжением в некоторых домах.
К слову, Дмитрий "Перун" Филатов в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что соотношение потерь россиян и украинцев в битве за Покровск составляет не менее 1 к 10, а иногда до 1 к 30.