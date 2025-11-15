Когда закончится война: полковник запаса ВСУ дал точный прогноз

Войны имеют свои формулы, которые позволяют спрогнозировать их продолжительность. В частности учитывается количество сил и средств с обеих сторон, возможность накопления резервов и последовательность ряда процессов.

Об этом в интервью 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, дав собственный прогноз, сколько еще может продолжаться российско-украинская война.

Болевые точки России: куда надо поражать?

По мнению военного эксперта, Украина будет вести боевые действия еще три года. Он отметил, что реальная война начинается тогда, когда привлечены для ударов дальнобойные средства поражения, которые достают в тыл противника.

Сырьевую страну можно уничтожить в течение определенного периода, ликвидируя ее ресурсы. Сколько времени нужно уничтожать ресурсы России для ее распада? На это уйдет три года,

– озвучил Свитан.

В течение первых двух лет надо уничтожать нефтяную сферу страны-агрессора и энергетическую, атакуя в частности ее НПЗ. Параллельно нацеливаться на ее металлургию. То есть все то, что дает России финансы, которые она направляет на ведение войны.

"Еще на год она выйдет на печать российских рублей, а дальше начнет распадаться. Не сможет благодаря дотациям содержать государственное образование, подпитывать войну с шириной фронта более тысячи километров и обеспечивать полумиллионную армию", – объяснил Свитан.

Какие еще прогнозы звучат относительно продолжительности войны?