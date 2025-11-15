Когда закончится война: полковник запаса ВСУ дал точный прогноз
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что для завершения войны надо сосредотачиваться на ударах по тылам врага, в частности по объектам тех отраслей, которые приносят ему доход.
- Он отметил, что следует уничтожать нефтяную и энергетическую сферу России, потом еще год страна-агрессор сможет продержаться, печатая рубли, а дальше начнется ее крах.
Войны имеют свои формулы, которые позволяют спрогнозировать их продолжительность. В частности учитывается количество сил и средств с обеих сторон, возможность накопления резервов и последовательность ряда процессов.
Об этом в интервью 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, дав собственный прогноз, сколько еще может продолжаться российско-украинская война.
Болевые точки России: куда надо поражать?
По мнению военного эксперта, Украина будет вести боевые действия еще три года. Он отметил, что реальная война начинается тогда, когда привлечены для ударов дальнобойные средства поражения, которые достают в тыл противника.
Сырьевую страну можно уничтожить в течение определенного периода, ликвидируя ее ресурсы. Сколько времени нужно уничтожать ресурсы России для ее распада? На это уйдет три года,
– озвучил Свитан.
В течение первых двух лет надо уничтожать нефтяную сферу страны-агрессора и энергетическую, атакуя в частности ее НПЗ. Параллельно нацеливаться на ее металлургию. То есть все то, что дает России финансы, которые она направляет на ведение войны.
"Еще на год она выйдет на печать российских рублей, а дальше начнет распадаться. Не сможет благодаря дотациям содержать государственное образование, подпитывать войну с шириной фронта более тысячи километров и обеспечивать полумиллионную армию", – объяснил Свитан.
Какие еще прогнозы звучат относительно продолжительности войны?
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что Украина сможет воевать еще три года. А вот Россия, на его взгляд, такой период продержаться не сможет.
- Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан считает, что российско-украинская война будет затягиваться во времени. Он не исключает, что боевые действия продлятся еще несколько лет, ведь убежден, что Кремль не откажется от своего плана, поэтому его придется заставить это сделать силой на поле боя.
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что новая фаза войны (на истощение) началась в 2024 году и может длиться долгий период. Он добавил, что при определенных условиях (если Украина согласится только на прекращение огня, не позаботившись о гарантиях безопасности), война может продолжаться и до 2034 года.