Защитники показали видео, как оккупант покалечил себя выстрелом из РПГ
- Российский оккупант покалечил себя выстрелом из РПГ, уперев оружие в плечо.
- Инцидент сняла 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада, наблюдала 115-я бригада ВСУ.
Украинские воины сняли "гениальность" российских захватчиков. Один из оккупантов покалечил сам себя выстрелом из РПГ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 60 отдельную механизированную Ингулецкую бригаду.
Какое событие сняли защитники?
На кадрах видно, как российский оккупант пытается осуществить выстрел из РПГ, уперев оружие себе в плечо. Впрочем, в результате он покалечил сам себя.
"Гениальность" оккупантов: смотрите видео 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады
Так выглядит "гениальность" русни: взял РПГ, упер себе в плечо и выстрелил. Хотел воевать – в результате сам себя отправил в категорию "300". Что ж, сами себя уничтожают. Самая эффективная тактика их армии,
– прокомментировали украинские военные.
За событием наблюдало подразделение 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Какие проблемы имеют россияне на фронте?
По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 бойцов. За сутки защитники ликвидировали 920 российских захватчиков и уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.
Операторы БпЛА "Фурия" из батареи управления артиллерийской разведки 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными силами уничтожили пункт управления БпЛА противника.
Бойцы ССО провели специальные действия в оккупированном Крыму. В результате выведены из строя объекты логистики России, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение захватчиков.