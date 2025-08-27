Захисники показали відео, як окупант покалічив себе пострілом з РПГ
- Російський окупант покалічив себе пострілом з РПГ, уперши зброю в плече.
- Інцидент зафільмувала 60 окрема механізована Інгулецька бригада, спостерігала 115-та бригада ЗСУ.
Українські воїни зафільмували "геніальність" російських загарбників. Один з окупантів покалічив сам себе пострілом з РПГ.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 60 окрему механізовану Інгулецьку бригаду.
Яку подію зафільмували захисники?
На кадрах видно, як російський окупант намагається здійснити постріл з РПГ, уперши зброю собі в плече. Втім, у результаті він покалічив сам себе.
"Геніальність" окупантів: дивіться відео 60 окремої механізованої Інгулецької бригади
Отак виглядає "геніальність" русні: взяв РПГ, упер собі в плече й вистрілив. Хотів воювати – в результаті сам себе відправив у категорію "300". Що ж, самі себе нищать. Найефективніша тактика їхньої армії,
– прокоментували українські військові.
За подією спостерігав підрозділ 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Які проблеми мають росіяни на фронті?
Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 бійців. За добу захисники ліквідували 920 російських загарбників та знищили 359 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Оператори БпЛА "Фурія" з батареї управління артилерійської розвідки 47 ОМБр "Маґура" у взаємодії з Повітряними силами знищили пункт управління БпЛА противника.
Бійці ССО провели спеціальні дії в окупованому Криму. Унаслідок цього виведені з ладу об'єкти логістики Росії, які забезпечують функціонування й бойове постачання загарбників.