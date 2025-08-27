Укр Рус
24 Канал Новини України Захисники показали відео, як окупант покалічив себе пострілом з РПГ
27 серпня, 17:28
Захисники показали відео, як окупант покалічив себе пострілом з РПГ

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російський окупант покалічив себе пострілом з РПГ, уперши зброю в плече.
  • Інцидент зафільмувала 60 окрема механізована Інгулецька бригада, спостерігала 115-та бригада ЗСУ.

Українські воїни зафільмували "геніальність" російських загарбників. Один з окупантів покалічив сам себе пострілом з РПГ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 60 окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Яку подію зафільмували захисники?

На кадрах видно, як російський окупант намагається здійснити постріл з РПГ, уперши зброю собі в плече. Втім, у результаті він покалічив сам себе.

"Геніальність" окупантів: дивіться відео 60 окремої механізованої Інгулецької бригади

 

Отак виглядає "геніальність" русні: взяв РПГ, упер собі в плече й вистрілив. Хотів воювати – в результаті сам себе відправив у категорію "300". Що ж, самі себе нищать. Найефективніша тактика їхньої армії,
– прокоментували українські військові.

За подією спостерігав підрозділ 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Які проблеми мають росіяни на фронті?

  • Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 бійців. За добу захисники ліквідували 920 російських загарбників та знищили 359 одиниць ворожої техніки та озброєння.

  • Оператори БпЛА "Фурія" з батареї управління артилерійської розвідки 47 ОМБр "Маґура" у взаємодії з Повітряними силами знищили пункт управління БпЛА противника.

  • Бійці ССО провели спеціальні дії в окупованому Криму. Унаслідок цього виведені з ладу об'єкти логістики Росії, які забезпечують функціонування й бойове постачання загарбників.