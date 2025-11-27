Россияне оккупировали село и продвинулись на Запорожье: обновление карты DeepState
- Российские войска оккупировали село Зеленый Гай в Запорожской области.
- Враг также продвинулся возле сел Высокое и Яблочное в Запорожской области.
Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше украинских территорий. К сожалению, врагу удалось оккупировать населенный пункт и продвинуться в Запорожской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
Аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось продвинуться в Запорожской области.
Враг оккупировал Зеленый Гай – село в Михайло-Лукашевской сельской общине Запорожского района. Также российские захватчики продвинулись возле Высокого – село в Роздольской сельской громаде Васильевского района.
Противник давит на Запорожье: смотрите на карте DeepState
Кроме того, российские военные продвинулись возле Яблочного – села в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района.
Аналитики зафиксировали продвижение россиян: смотрите на карте DeepState
Что известно о последних новостях об изменениях на фронте?
К слову, аналитики Института изучения войны сообщали, что российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.
По данным Генштаба ВСУ, россияне совершили 156 штурмов на позиции защитников Украины на нескольких направлениях за сутки 25 ноября, включая Гуляйпольский и Александровский.
На Покровском направлении за сутки произошло 52 штурма, где украинские защитники успешно останавливают агрессора.