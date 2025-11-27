Россияне оккупировали село и продвинулись на Запорожье: обновление карты DeepState

Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше украинских территорий. К сожалению, врагу удалось оккупировать населенный пункт и продвинуться в Запорожской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Как изменилась линия фронта?

Аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось продвинуться в Запорожской области.

Враг оккупировал Зеленый Гай – село в Михайло-Лукашевской сельской общине Запорожского района. Также российские захватчики продвинулись возле Высокого – село в Роздольской сельской громаде Васильевского района.

Противник давит на Запорожье: смотрите на карте DeepState

Кроме того, российские военные продвинулись возле Яблочного – села в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района.

Аналитики зафиксировали продвижение россиян: смотрите на карте DeepState

Что известно о последних новостях об изменениях на фронте?