Оккупанты и ВСУ продвинулись на Донетчине, в Покровске продолжаются активные штурмы, – ISW
- Оккупанты и ВСУ продолжают активные боевые действия в Донецкой области, в частности на направлениях Покровска и Северска, с ограниченным подтверждением продвижений.
- Российские войска осуществляют атаки на нескольких направлениях, включая север Сумщины, Харьковщины и подступы к Лиману, но без значительных успехов.
Российские войска не оставляют попыток захватить как можно больше украинской территории, однако Силы обороны дают врагу отпор. Аналитики сообщили о продвижении ВСУ, а также об успехах оккупантов на фронте.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась линия фронта?
Российские войска атаковали в северной части Сумщины, в частности возле города Сумы и сел Кондратовка и Бессаловка, но не продвинулись вперед. Украинские силы совершили контратаку вблизи Варачино, севернее Сум.
Оккупанты продолжили атаки к северу от Харькова, в частности в районах Волчанска и Волчанских Хуторов. Подтвержденных продвижений нет. Неустановленные источники сообщают, что россияне якобы продвинулись в южную часть Волчанска, но это не подтверждено.
Военные России продолжают атаки в районе Купянска, однако подтвержденных продвижений нет. Российские источники заявляют о якобы захвате восточной части города, но это информационная манипуляция.
Российские войска атакуют на подступах к Лимана, но без подтвержденных результатов. Бои продолжаются в районах Редкодуба, Колодезей и Твердохлебово.
Ситуация на фронте по состоянию на 11 ноября / Фото ISW
Украинские силы недавно продвинулись на восток от Северска – это подтверждено геолокационными данными. Россияне атаковали вокруг города, в частности возле Дроновки, Северянки, Звановки и Переездного.
В районе Константиновки и Дружковки подтвержденных продвижений нет. Российские источники заявляют о движении своих войск на юго-восток от Николаевки, на восток от Константиновки и вблизи Софиевки. Украинские силы контратаковали в районе Предтечино и Софиевки.
Россияне продвинулись на Покровском направлении. Оккупанты продолжают активные штурмы в самом городе и вокруг него, в частности у Родинского, Красного Лимана, Лисовки, Сухого Яра, Новопавловки, Котлиного, Молодецкого и Удачного. Украинские силы проводят контратаки вблизи Родинского, Федоровки и Новоэкономичного. Центр Родинского остается "серой зоной".
Возле Новопавловки и Большой Михайловки подтвержденных продвижений нет.
Российские войска недавно продвинулись вблизи Гуляйполя, однако детали не уточняются. Они атаковали в районах Сладкого, Новоуспеновского, Высокого и Зеленого Гая.
Бои продолжаются к югу и западу от Орехова, возле Новоданиловки, Приморского и Степногорска.
Российские войска атаковали восток от Херсона, вблизи Антоновского моста, но не продвинулись.
Последние новости о войне России с Украиной: что известно?
В России заявили якобы о готовности возобновления прямых переговоров с Украиной, если будет политическая воля со стороны Киева. Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что якобы Россия готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной".
По данным Генштаба, за сутки 11 ноября украинские Силы обороны ликвидировали 1000 российских захватчиков. Известно, что с начала вторжения российская армия потеряла более 1 154 180 личного состава и значительное количество техники, включая 11 342 танка.
Ночью 12 ноября россияне терроризировали Одессу ударными дронами. Как сообщили местные СМИ, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.