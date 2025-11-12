Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась линия фронта?

Российские войска атаковали в северной части Сумщины, в частности возле города Сумы и сел Кондратовка и Бессаловка, но не продвинулись вперед. Украинские силы совершили контратаку вблизи Варачино, севернее Сум.

Оккупанты продолжили атаки к северу от Харькова, в частности в районах Волчанска и Волчанских Хуторов. Подтвержденных продвижений нет. Неустановленные источники сообщают, что россияне якобы продвинулись в южную часть Волчанска, но это не подтверждено.

Военные России продолжают атаки в районе Купянска, однако подтвержденных продвижений нет. Российские источники заявляют о якобы захвате восточной части города, но это информационная манипуляция.

Российские войска атакуют на подступах к Лимана, но без подтвержденных результатов. Бои продолжаются в районах Редкодуба, Колодезей и Твердохлебово.

Украинские силы недавно продвинулись на восток от Северска – это подтверждено геолокационными данными. Россияне атаковали вокруг города, в частности возле Дроновки, Северянки, Звановки и Переездного.

В районе Константиновки и Дружковки подтвержденных продвижений нет. Российские источники заявляют о движении своих войск на юго-восток от Николаевки, на восток от Константиновки и вблизи Софиевки. Украинские силы контратаковали в районе Предтечино и Софиевки.

Россияне продвинулись на Покровском направлении. Оккупанты продолжают активные штурмы в самом городе и вокруг него, в частности у Родинского, Красного Лимана, Лисовки, Сухого Яра, Новопавловки, Котлиного, Молодецкого и Удачного. Украинские силы проводят контратаки вблизи Родинского, Федоровки и Новоэкономичного. Центр Родинского остается "серой зоной".

Возле Новопавловки и Большой Михайловки подтвержденных продвижений нет.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Гуляйполя, однако детали не уточняются. Они атаковали в районах Сладкого, Новоуспеновского, Высокого и Зеленого Гая.

Бои продолжаются к югу и западу от Орехова, возле Новоданиловки, Приморского и Степногорска.

Российские войска атаковали восток от Херсона, вблизи Антоновского моста, но не продвинулись.

