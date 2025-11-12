Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилася лінія фронту?

Російські війська атакували в північній частині Сумщини, зокрема біля міста Суми та сіл Кіндратівка і Безсалівка, але не просунулися вперед. Українські сили здійснили контратаку поблизу Варачиного, північніше Сум.

Окупанти продовжили атаки на північ від Харкова, зокрема у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Підтверджених просувань немає. Невстановлені джерела повідомляють, що росіяни нібито просунулися в південну частину Вовчанська, але це не підтверджено.

Військові Росії продовжують атаки в районі Куп’янська, однак підтверджених просувань немає. Російські джерела заявляють про нібито захоплення східної частини міста, але це інформаційна маніпуляція.

Російські війська атакують на підступах до Лимана, але без підтверджених результатів. Бої тривають у районах Рідкодуба, Колодязів і Твердохлібового.

Українські сили нещодавно просунулися на схід від Сіверська – це підтверджено геолокаційними даними. Росіяни атакували навколо міста, зокрема біля Дронівки, Сіверянки, Званівки й Переїзного.

У районі Костянтинівки та Дружківки підтверджених просувань немає. Російські джерела заявляють про рух своїх військ на південний схід від Миколаївки, на схід від Костянтинівки й поблизу Софіївки. Українські сили контратакували в районі Предтечиного та Софіївки.

Росіяни просунулися на Покровському напрямку. Окупанти продовжують активні штурми у самому місті та навколо нього, зокрема біля Родинського, Красного Лиману, Лисівки, Сухого Яру, Новопавлівки, Котлиного, Молодецького та Удачного. Українські сили проводять контратаки поблизу Родинського, Федорівки й Новоекономічного. Центр Родинського залишається "сірою зоною".

Біля Новопавлівки та Великої Михайлівки підтверджених просувань немає.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляйполя, однак деталі не уточнюються. Вони атакували в районах Солодкого, Новоуспенівського, Високого та Зеленого Гаю.

Бої тривають на південь і захід від Оріхова, біля Новоданилівки, Приморського та Степногірська.

Російські війська атакували схід від Херсона, поблизу Антонівського мосту, але не просунулися.

