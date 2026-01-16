В МВД назвали, сколько полицейских служат на фронте
- В Украине в боевых подразделениях служат более 8 тысяч полицейских, которые добровольно присоединились на фронт
- Полицейские несут службу на разных направлениях, включая охрану границы с Беларусью.
Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко журналистам, передает 24 Канал.
Сколько полицейских служит на фронте?
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что всего в Украине 100 тысяч полицейских. В регионах, приближенных к линии боевых действий, свои функции выполняют 42 тысячи правоохранителей.
Из них 8 800 полицейских, по словам Клименко, служат непосредственно в боевых подразделениях.
Они прошли соответствующую базовую военную подготовку перед тем, как поехать на фронт. Как и каждый мобилизованный, полицейский проходит на полигонах обучение,
– добавил министр.
Известно, что в составе Нацполиции действует, в частности, Объединенная штурмовая бригада "Ярость". Только стрелковые подразделения насчитывают около 3,5 тысяч бойцов.
Отмечается, что они несут службу на Константиновском, Дружковском, Торецком и других направлениях. Кроме этого, полицейские вместе с пограничниками охраняют границу с Беларусью, резюмировал Клименко.
Недавние успехи Сил обороны на фронте
Только за сутки 15 января ВСУ удалось ликвидировать еще 1 370 российских военных. По данным Генштаба, также Россия потеряла 770 единиц вооружения. Среди уничтоженного, в частности танки, ББМ и артсистемы.
Украинские пограничники отбили попытки российского штурма на Харьковщине. Кроме того, защитники уничтожили 21 оккупанта, а еще 11 – ранены.
Бригада НГУ "Рубеж" уничтожила стратегическую позицию россиян в поселке Дорожное Покровского района. Бойцы взорвали точку их сосредоточения в тылу и сорвали намерение врага продвинуться в направлении Доброполья.