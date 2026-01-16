Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко журналистам, передает 24 Канал.

Сколько полицейских служит на фронте?

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что всего в Украине 100 тысяч полицейских. В регионах, приближенных к линии боевых действий, свои функции выполняют 42 тысячи правоохранителей.

Из них 8 800 полицейских, по словам Клименко, служат непосредственно в боевых подразделениях.

Они прошли соответствующую базовую военную подготовку перед тем, как поехать на фронт. Как и каждый мобилизованный, полицейский проходит на полигонах обучение,

– добавил министр.

Известно, что в составе Нацполиции действует, в частности, Объединенная штурмовая бригада "Ярость". Только стрелковые подразделения насчитывают около 3,5 тысяч бойцов.

Отмечается, что они несут службу на Константиновском, Дружковском, Торецком и других направлениях. Кроме этого, полицейские вместе с пограничниками охраняют границу с Беларусью, резюмировал Клименко.

