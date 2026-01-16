Про це розповів очільник МВС України Ігор Клименко журналістам, передає 24 Канал.

Скільки поліціянтів служить на фронті?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загалом в Україні 100 тисяч поліцейських. У регіонах, що наближені до лінії бойових дій, свої функції виконують 42 тисячі правоохоронців.

З них 8 800 поліцейських, за словами Клименка, служать безпосередньо у бойових підрозділах.

Вони пройшли відповідну базову військову підготовку перед тим, як поїхати на фронт. Як і кожен мобілізований, поліцейський проходить на полігонах вишкіл,

– додав міністр.

Відомо, що у складі Нацполіції діє, зокрема, Об'єднана штурмова бригада "Лють". Тільки стрілецькі підрозділи налічують близько 3,5 тисяч бійців.

Зазначається, що вони несуть службу на Костянтинівському, Дружківському, Торецькому та інших напрямках. Окрім цього, поліцейські разом із прикордонниками охороняють кордон з Білоруссю, резюмував Клименко.

