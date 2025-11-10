Более 260 боев, самое горячее – на Покровском направлении: карта фронта 10 ноября

Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам значительные потери на фронте. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении, однако без успехов.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на каждом из направлений фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Состоялось 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны успешно отбили штурмы в направлении Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах Боровской Андреевки, Твердохлебового, Редкодуба, Дерилово, Новоселовки, Карповки, Торского, а также в направлениях Красного Става, Ставков, Корового Яра и Дробышево.

На Славянском направлении противник атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Произошло 13 боевых столкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники успешно остановили две атаки врага в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Александро-Шультино, Белой Горы, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлении Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении произошло 97 атак врага. Противник наступал в районах Шахматного, Никаноровки, Белицкого, Уют, Родинского, Новоэкономического, Мирнограда, Зеленого, Даченского, Лысовки, Новониколаевки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала, Дачного и в направлениях Нового Шахматного, Софиевки, Ровного и Новопавловки.

На Александровском направлении силы обороны отбили 27 штурмов в районах Ялты, Ивановки, Зеленого Гая, Александрограда, Новоселовки, Январского, Орестополя, Степного, Рыбного, Злагоды, Вербового и в направлении Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах Зеленого Гая, Веселого, Сладкого, Злагоды и в направлениях Яблочного и Ровнополья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки зафиксировано восемь боестолкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах Малых Щербаков, Степного и в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

