Понад 260 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку: карта фронту 10 листопада

Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам значних втрат на фронті. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, однак без успіхів.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на кожному з напрямків фронту?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони успішно відбили штурми у напрямку Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах Борівської Андріївки, Твердохлібового, Рідкодуба, Дерилового, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у напрямках Червоного Ставу, Ставків, Корового Яру та Дробишевого.

На Слов'янському напрямку противник атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Відбулося 13 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники успішно зупинили дві атаки ворога в районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Олександро-Шультиного, Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямку Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку відбулося 97 атак ворога. Противник наступав у районах Шахового, Никанорівки, Білицького, Затишка, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Зеленого, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, Дачного та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 27 штурмів у районах Ялти, Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Новоселівки, Січневого, Орестополя, Степового, Рибного, Злагоди, Вербового та в напрямку Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах Зеленого Гаю, Веселого, Солодкого, Злагоди та в напрямках Яблукового й Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку минулої доби зафіксовано вісім боєзіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах Малих Щербаків, Степового і в напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

