ВСУ на Покровском направлении за месяц вернули в 5 раз больше, чем потеряли, – Сырский
- Силы обороны восстановили контроль над территорией в августе, хотя и потеряли 5 квадратных километров на Покровском направлении.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил воинов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады за отличную службу.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции на Покровском, Добропольском и Северском направлениях. Он рассказал о результативных штурмовых действиях, которые осуществили украинские защитники.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Александра Сырского. Главнокомандующий ВСУ отметил, что только на Покровском направлении за неделю защитники отбили около 350 вражеских атак.
Сколько территории удалось освободить Силам обороны в августе?
Как сообщил Сырский, россияне сосредоточили основные усилия на Покровском направлении, где пытаются атаковать украинские позиции. Однако воинам Сил обороны удается удерживать определенные рубежи, уничтожать живую силу и технику врага и вести штурмовые действия.
По словам главнокомандующего ВСУ, украинские военные потеряли на этом направлении 5 квадратных километров за август, и одновременно им удалось восстановить контроль над 26 квадратными метрами территории.
Подобное соотношение в нашу пользу наблюдается также вблизи Доброполья.
Выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующих безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации,
– написал Сырский.
Главнокомандующий ВСУ наградил за отличную службу воинов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
Что происходит на фронте: последние новости
Российские войска продолжают наступление на разных направлениях, в частности Покровском, Новопавловском, и Северском, но сталкиваются с усиленной обороной украинских военных. За сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений.
ISW обновили информацию 7 сентября, отметив, что оккупанты недавно имели успехи на Харьковщине и Донетчине. Также они наступали в направлении Лимана, где Силам обороны Украины также удалось продвинуться.
Также враг наступал вблизи Январского в Днепропетровской области и возле села Красное Первое в Харьковской области.