Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції на Покровському, Добропільському та Сіверському напрямках. Він розповів про результативні шутрмові дії, що здійснили українські захисники.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Олександра Сирського. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що лише на Покровському напрямку за тиждень оборонці відбили близько 350 ворожих атак.

Скільки території вдалося звільнити Силам оборони в серпні?

Як повідомив Сирський, росіяни зосередили основні зусилля на Покровському напрямку, де намагаються атакувати українські позиції. Однак воїнам Сил оборони вдається утримувати визначені рубежі, знищувати живу силу й техніку ворога та вести штурмові дії.

За словами головнокомандувача ЗСУ, українські військові втратили на цьому напрямку 5 квадратних кілометрів за серпень, та водночас їм вдалося відновити контроль над 26 квадратними метрами території.

Подібне співвідношення на нашу користь спостерігається також поблизу Добропілля.

Вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення. Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів і дронів, зміцнюємо РЕБ і фортифікації,

– написав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ нагородив за відмінну службу воїнів 82 окремої десантно-штурмової бригади та 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Що відбувається на фронті: останні новини