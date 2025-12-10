Укр Рус
10 декабря, 21:27
2

"Добавляем сил в небе": Зеленский заявил об усилении украинской авиации

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Президент Зеленский объявил об усилении украинской боевой авиации.
  • Детали по усилению авиации остаются непубличными.

Украина продолжает держать и усиливать оборону во время войны. Владимир Зеленский сообщил об усилении боевой авиации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.

Что сказал Зеленский об авиации?

В вечернем обращении 10 декабря президент Зеленский заявил об усилении украинской обороны. В частности, известно о том, что Украина усилила авиацию.

Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Детали пока не публичные, но постоянно добавляем сил в небе,
– сказал лидер Украины.

Подробностей Владимир Зеленский пока не открыл. В то же время он отметил, что Украина работает быстро, а каждый международный визит и переговоры дают практический результат для обороны и устойчивости страны.

