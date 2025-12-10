"Добавляем сил в небе": Зеленский заявил об усилении украинской авиации
- Президент Зеленский объявил об усилении украинской боевой авиации.
- Детали по усилению авиации остаются непубличными.
Украина продолжает держать и усиливать оборону во время войны. Владимир Зеленский сообщил об усилении боевой авиации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.
Что сказал Зеленский об авиации?
В вечернем обращении 10 декабря президент Зеленский заявил об усилении украинской обороны. В частности, известно о том, что Украина усилила авиацию.
Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Детали пока не публичные, но постоянно добавляем сил в небе,
– сказал лидер Украины.
Подробностей Владимир Зеленский пока не открыл. В то же время он отметил, что Украина работает быстро, а каждый международный визит и переговоры дают практический результат для обороны и устойчивости страны.
Помощь Украине от партнеров: последние заявления
Ранее Зеленский отметил, что Украине не подходит, если США устранятся от переговоров и будут помогать только оружием.
Перед этим США пообещали увеличить объемы оборонных поставок Украине перед Рождеством. Однако Вашингтон сообщил европейским союзникам, что после 2027 года США не будут основной силой в НАТО.
Также США планируют выделить 901 миллиард долларов на собственную безопасность, в частности 800 миллионов долларов запланируют на поддержку Украины в 2026 – 2027 годах.