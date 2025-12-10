"Додаємо сил в небі": Зеленський заявив про посилення української авіації
- Президент Зеленський оголосив про посилення української бойової авіації.
- Деталі щодо посилення авіації залишаються непублічними.
Україна продовжує тримати та посилювати оборону під час війни. Володимир Зеленський повідомив про підсилення бойової авіації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.
Що сказав Зеленський про авіацію?
У вечірньому зверненні 10 грудня президент Зеленський заявив про посилення української оборони. Зокрема, відомо про те, що Україна підсилила авіацію.
Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил в небі,
– сказав лідер України.
Подробиць Володимир Зеленський наразі не відкрив. Водночас він наголосив, що Україна працює швидко, а кожен міжнародний візит і перемовини дають практичний результат для оборони та стійкості країни.
Допомога Україні від партнерів: останні заяви
Раніше Зеленський наголосив, що Україні не підходить, якщо США усунуться від перемовин і будуть допомагати тільки зброєю.
Перед цим США пообіцяли збільшити обсяги оборонних поставок Україні перед Різдвом. Проте Вашингтон повідомив європейських союзників, що після 2027 року США не будуть основною силою у НАТО.
Також США планують виділити 901 мільярд доларів на власну безпеку, зокрема 800 мільйонів доларів запланують на підтримку України у 2026 – 2027 роках.