Трамп сказал, что будет работать над этим, – Зеленский о единственной вещи, необходимой Украине для победы
- Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп знает об одной вещи, необходимой Украине для победы в войне, и пообещал работать над этим.
- Зеленский отметил, что эта вещь является конкретной системой вооружения, которая может способствовать давлению на Путина.
Владимир Зеленский заявил, что он назвал Дональду Трампу одну вещь, которая необходима Украине для победы в войне. По словам украинского лидера, президент США пообещал, что его команда "будет работать над этим".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Axios.
Что сказал Зеленский о единственной вещи, что нужно Украине для победы?
Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп знает, в какой вещи нуждается Украина для победы. Президент Украины подчеркнул, что назвал американскому коллеге эту вещь во время встречи 23 сентября в Нью-Йорке.
Я не могу сказать вам, что именно это (за вещь – 24 Канал). Но я поделюсь с вами, что он (Дональд Трамп – 24 Канал) сказал: "Мы будем над этим работать",
– рассказал украинский лидер.
На вопрос журналиста, была ли это какая-то конкретная система вооружения, Зеленский ответил, что – да.
"Мы нуждаемся в этом, но, вместе с тем, это не означает, что мы используем это. Но это будет дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и начал говорить", – объяснил украинский лидер.
По словам Владимира Зеленского, существует только одна вещь, которую президент Трамп действительно может предоставить Украине, используя различные типы систем. Также президент подчеркнул, что глава Белого дома может остановить Путина, нажать на него, чтобы тот сел, остановил войну и пошел к дипломатии.
Обратите внимание! The Telegraph писало, что Владимир Зеленский мог попросить у Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, что может заставить Путина сесть за стол переговоров. По данным журналистов, американский президент положительно воспринял идею украинского лидера.
Кстати, в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп рассматривает возможность позволить американским военным в отставке отправиться в Украину в рамках гарантий безопасности или создать на территории нашего государства частные американские военные компании. Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал в эфире 24 Канала, что теперь нужно подождать действий американского лидера.
Что еще сказал Владимир Зеленский в интервью Axios?
Владимир Зеленский отметил, что верит в стремление Дональда Трампа добиться победы Украины в войне. По мнению украинского лидера, позиция американского лидера изменилась, потому что он понял, что Путин ему не принесет успеха.
Глава государства также подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но допускает определенный компромисс ради мира. Зеленский допустил, что если будет прекращение огня, и Украина не будет иметь сил вернуть территории, то она будет готова рассмотреть вариант возвращения территорий в будущем дипломатическим путем.
Также украинский лидер отметил, что сейчас Украина не побеждает и не проигрывает в войне. Самым большим препятствием для нашего государства является именно недостаток противовоздушной обороны.