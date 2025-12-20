Не только США: Зеленский рассказал, кто сегодня имеет реальную силу остановить войну

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты действительно имеют силу, чтобы остановить войну России против Украины. Однако страна не единственная, кто имеет возможность это сделать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.

К теме Российский посланник Дмитриев прибыл в Майами для мирных переговоров: туда направляется и Трамп

Какие страны могут остановить Россию вести войну?

Владимир Зеленский заявил, что сила остановить Россию есть у Соединенных Штатов и непосредственно у президента Дональда Трампа.

Я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам, потому что альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должна быть дипломатическая победа Соединенных Штатов, а не поражение. И поэтому надо остановить Путина,

– объяснил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что остановить Россию, вероятно, могут также страны Ближнего Востока, а также коалиция из Европы, Канады и Японии. Хотя Зеленский подчеркнул, что шансов для этого у Вашингтона все же больше.

"И еще, наверное, Китай бы мог. Но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", – резюмировал Зеленский.

Кстати, экс-чиновник Госдепа США Дэвид Тафури заявил в эфире 24 Канала, что США и Европа имеют значительные рычаги давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине. Речь идет об усилении санкций и влиянии на экономику.

Как сейчас продвигается вопрос переговоров?