Не лише США: Зеленський розповів, хто сьогодні має реальну силу зупинити війну
- Зеленський заявив, що США мають силу зупинити війну Росії проти України, але не єдині, хто може це зробити.
- Країни Близького Сходу, коаліція з Європи, Канади та Японії, а також Китай також могли б зупинити Росію, хоча у США більше шансів.
Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати дійсно мають силу, аби зупинити війну Росії проти України. Однак країна не єдина, хто має змогу це зробити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.
Які країни можуть зупинити Росію від ведення війни?
Володимир Зеленський заявив, що сила зупинити Росію є у Сполучених Штатів та безпосередньо у президента Дональда Трампа.
Я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам, бо альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинна бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна,
– пояснив президент.
Водночас глава держави підкреслив, що зупинити Росію, ймовірно, можуть також країни Близького Сходу, а також коаліція з Європи, Канади та Японії. Хоча Зеленський підкреслив, що шансів для цього у Вашингтону все ж більше.
"І ще, напевно, Китай би міг. Але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", – резюмував Зеленський.
До речі, експосадовець Держдепу США Девід Тафурі заявив в етері 24 Каналу, що США та Європа мають значні важелі тиску на Росію, щоб та припинила війну в Україні. Йдеться про посилення санкцій та вплив на економіку.
Як зараз просувається питання переговорів?
Володимир Зеленський зазначив, що наразі в мирних переговорах лишаються 3 важких запитання. Це питання територій, Запорізької АЕС та гроші на відновлення України.
Також президент зауважив, що США запропонували новий формат прямих мирних переговорів за участі України, Росії та, можливо, Європи. Зеленський підкреслив важливість присутності європейських представників на цих переговорах.
Водночас Володимир Зеленський зауважив, що наразі мирної угоди немає. Глава держави підкреслив, що Україна погодиться лише на справедливий і дієвий мир.