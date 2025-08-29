Владимир Зеленский заявил, что Россия не сможет полностью оккупировать Украину, а военная победа обеих сторон пока невозможна из-за нехватки сил. Он отметил, что дипломатический путь может быть быстрее и безопаснее, с меньшими потерями для людей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны с Россией возможно двумя путями – военным или дипломатическим.

Президент Украины назвал единственный путь к быстрому завершению войны

Однако нынешние силы сторон не позволяют Украине или России достичь полной победы только с помощью оружия.

Мы понимаем все, что Россия на сегодня не сможет нас оккупировать. Мы понимаем все, что Украина оружием восстановить полностью все свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дипломатический путь может быть более эффективным и быстрым, ведь предусматривает меньше потерь среди гражданского населения и военных.

Поэтому, когда мы говорим о том, во что верит общество и люди, я считаю, что на сегодня дипломатический путь – меньше убийств, меньше потерь и более быстрый, чем путь войной,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства в очередной раз подчеркнул важность поиска компромиссов и международной поддержки для восстановления территориальной целостности Украины. Он отметил, что военный путь, хотя и необходим для сдерживания агрессии, не является единственным путем к миру.

Основные заявления Владимира Зеленского с брифинга: