Володимир Зеленський заявив, що Росія не зможе повністю окупувати Україну, а військова перемога обох сторін наразі неможлива через брак сил. Він наголосив, що дипломатичний шлях може бути швидшим і безпечнішим, з меншими втратами для людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни з Росією можливе двома шляхами – військовим або дипломатичним.

Президент України назвав єдиний шлях до швидкого завершення війни

Однак нинішні сили сторін не дозволяють Україні чи Росії досягти повної перемоги лише за допомогою зброї.

Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам,

– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що дипломатичний шлях може бути ефективнішим та швидшим, адже передбачає менше втрат серед цивільного населення та військових.

Тому, коли ми говоримо про те, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях – менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною,

– наголосив Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив на важливості пошуку компромісів і міжнародної підтримки для відновлення територіальної цілісності України. Він зазначив, що військовий шлях, хоча й необхідний для стримування агресії, не є єдиним шляхом до миру.

Основні заяви Володимира Зеленського з брифінгу: