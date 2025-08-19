Дмитрий Гращенко ушел на фронт в августе 2014 года. По гражданской специальности он инструктор по дайвингу, поэтому думал, что может помочь с обучением подводному плаванию, но реальные обязанности оказались совсем другими.

Он также причастен к созданию 44 артиллерийской бригады имени Даниила Апостола. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран Дмитрий Гращенко с позывным "Стигмата", добавив, что застал времена организации подразделений бригады.

Как формировалась 44 бригада?

"Мы те люди, которые писали приказ №1. Это было как раз начало сентября 2014 года. Я был "штабником", то есть занимался строевой, кадровой работой в штабе. Все, что происходило, как бригада организовывалась, – проходило через нас, через приказы", – вспомнил ветеран.

Он пояснил, что приказ №1 – это вступление командира в должность и дальше уже командир приказами делает всю административную работу. То есть в приказе №1 командир фактически сам себе приказывает вступить в должность. Далее уже идет развитие.

Понимание, что ты причастен к созданию чего-то большого, пришло значительно позже. Сначала казалось, что это только военная рутина, делопроизводство. Позже, когда бригада росла, началось боевое слаживание в подразделении и отправка на фронт, – появилась гордость за свою работу.

"С некоторыми ребятами мы отматываем назад и вспоминаем: реально, почти на коленке в лесу под Старычами на Новояворовском полигоне (писали приказ №1 – 24 Канал). Там были пару старых ноутбуков, которые не работали без электричества, не держали аккумуляторы, мы пытались набрать этот документ. А через несколько месяцев бригаде будет 11 лет. Я горжусь тем, что я там был", – отметил Дмитрий Гращенко.

Каким было войско в 2014 году?

В то время было очень много мотивированных добровольцев, примерно 90%. Никто не прятался от мобилизации, как это происходит сейчас. Многие пришли из-за идеи после окончания "Майдана".

К сожалению, материальное обеспечение было ужасным. Артиллерийская бригада пыталась на старых советских складах найти хоть что-то, какие-то стволы, с которыми можно что-то делать. Был очень малый процент стволов, которые можно было использовать, потому что они были или с ржавчиной, или просто непригодны.

Не было чем таскать гаубичную технику. Гаубицы были у нас колесные. Машины, которые передавались через военкоматы, их, видимо, брали у юридических лиц под акты отсуживания. Что могут дать агрофирмы? То, на чем сами не ездят, то и давали,

– вспомнил Дмитрий Гращенко.

Эти МАЗы сами себя не могли вытянуть, а пытались еще возить технику. Они просто ломались. Поэтому материально все было очень плохо. Удалось справиться благодаря настойчивости и неравнодушию людей.

Я знаю ребят: аграрии, таксисты, музыканты, учителя, библиотекари, работники леспромхозов. Разве это люди, которые имеют отношение к военному делу? Но они за два месяца осваивали эту технику,

– добавил Дмитрий Гращенко.

Им удалось осваивали для себя совершенно новое дело и на боевых слаживаниях показать очень неплохие результаты. Главная причина в мотивации.

