Дмитро Гращенко пішов на фронт у серпні 2014 року. За цивільним фахом він інструктор з дайвінгу, тому думав, що може допомогти із навчанням підводного плавання, але реальні обов'язки виявилися зовсім іншими.

Він також причетний до створення 44 артилерійської бригади імені Данила Апостола. Про це 24 Каналу розповів ветеран Дмитро Гращенко з позивним "Стігмата", додавши, що застав часи організації підрозділів бригади.

Як формувалася 44 бригада?

"Ми ті люди, які писали наказ №1. Це був якраз початок вересня 2014 року. Я був "штабником", тобто займався стройовою, кадровою роботою в штабі. Усе, що відбувалося, як бригада організовувалася, – проходило через нас, через накази", – пригадав ветеран.

Він пояснив, що наказ №1 – це вступ командира на посаду і далі вже командир наказами робить всю адміністративну роботу. Тобто у наказі №1 командир фактично сам собі наказує вступити на посаду. Далі вже йде розвиток.

Розуміння, що ти дотичний до створення чогось великого, прийшло значно пізніше. Спершу здавалося, що це лише військова рутина, діловодство. Пізніше, коли бригада росла, почалося бойове злагодження в підрозділі й відправлення на фронт, – з'явилася гордість за свою роботу.

"З деякими хлопцями ми відмотуємо назад і згадуємо: реально, майже на коліні в лісі під Старичами на Новояворівському полігоні (писали наказ №1 – 24 Канал). Там були пару старих ноутбуків, які не працювали без електрики, не тримали акумулятори, ми намагалися набрати цей документ. А за кілька місяців бригаді буде 11 років. Я пишаюся тим, що я там був", – наголосив Дмитро Гращенко.

Яким було військо у 2014 році?

У той час було дуже багато мотивованих добровольців, приблизно 90%. Ніхто не ховався від мобілізації, як це відбувається зараз. Чимало людей прийшли через ідею після закінчення "Майдану".

На жаль, матеріальне забезпечення було жахливим. Артилерійська бригада намагалася на старих радянських складах знайти хоч щось, якісь стволи, з якими можна щось робити. Був дуже малий відсоток стволів, які можна було використати, бо вони були або з іржею, або просто непридатні.

Не було чим тягати гаубичну техніку. Гаубиці були у нас колісні. Автівки, які передавалися через військкомати, їх, мабуть, брали у юридичних осіб під акти відсудження. Що можуть дати агрофірми? Те, на чому самі не їздять, те й давали,

– пригадав Дмитро Гращенко.

Ці МАЗи самі себе не могли витягнути, а намагалися ще возити техніку. Вони просто ламалися. Тому матеріально все було дуже погано. Вдалося дати раду завдяки наполегливості й небайдужості людей.

Я знаю хлопців: аграрії, таксисти, музиканти, вчителі, бібліотекарі, працівники ліспромгоспів. Хіба це люди, які дотичні до військової справи? Але вони за два місяці опановували цю техніку,

– додав Дмитро Гращенко.

Їм вдалося опановували для себе зовсім нову справу і на бойових злагодженнях показати дуже непогані результати. Головна причина у мотивацї.

