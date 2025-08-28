Главнокомандующий ВСУ сообщил, что продолжается роботизация фронта, все чаще военные привлекают роботизированные системы. Со временем они смогут стать более применяемыми, но с одним исключением.

Как пояснил в эфире 24 Канала начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона Бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, большее использование дронов возможно, но в определенном смысле. Например, на тяжелую наземную платформу можно поставить пулемет и переместить в посадку.

Читайте также Артиллеристы до сих пор боги войны: WSJ объяснили, почему фраза о войне дронов противоречива

Кого никогда не смогут заменить роботизированные системы?

Можно дистанционно управлять огнем из пулемета на наземной платформе. Так же благодаря дронам уже решается много задач в воздухе. Мы не впервые практикуем логистику "тяжелыми" дронами, поражениями ими противника.

Но есть одно ключевое "но" – пехоту не заменит никто. Пока нога пехотинца не ступит на определенный участок земли, то эта земля не может считаться под контролем. Без живой силы, личного состава – войны вестись не будут,

– подчеркнул Даниил Борисенко.

Недаром пехоту называют "царицей полей". Именно она сдерживает врага, наносит ему основное огневое поражение в контактных боях. Продолжать войну без пехоты будет вообще невозможно. Дроны действительно заберут на себя большую часть работы, но без личного состава боевые действия не будут происходить.

Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземные дроны. Ими можно управлять дистанционно. Они большие и имеют серьезную грузоподъемность – до 200 килограммов. Каждый может присоединиться к сбору по ссылке!

Даниил Борисенко добавил, что благодаря таким дронам можно решать проблемы с логистикой, эвакуацией раненых с переднего края. В частности говорится о направлениях, куда нельзя добраться автомобилями или пешком. Поэтому сбор является очень важным и неотложным.

Последние новости с фронта: