Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що триває роботизація фронту, дедалі частіше військові залучають роботизовані системи. Згодом вони зможуть стати більш вживаними, але з одним винятком.

Як пояснив в ефірі 24 Каналу начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону Бригади "Рубіж" Данило Борисенко, більше використання дронів можливе, але у певному сенсі. Наприклад, на важку наземну платформу можна поставити кулемет і перемістити у посадку.

Кого ніколи не зможуть замінити роботизовані системи?

Можна дистанційно керувати вогнем з кулемета на наземній платформі. Так само завдяки дронам уже вирішується багато завдань у повітрі. Ми не вперше практикуємо логістику "важкими" дронами, ураженнями ними противника.

Але є одне ключове "але" – піхоту не замінить ніхто. Поки нога піхотинця не ступить на певну ділянку землі, то ця земля не може вважатися під контролем. Без живої сили, особового складу – війни вестися не будуть,

– наголосив Данило Борисенко.

Недаремно піхоту називають "царицею полів". Саме вона стримує ворога, завдає йому основне вогневе ураження у контактних боях. Продовжувати війну без піхоти буде взагалі неможливо. Дрони справді заберуть на себе велику частину роботи, але без особового складу бойові дії не відбуватимуться.

Важливо! Бригада "Рубіж" проводить збір на наземні дрони. Ними можна керувати дистанційно. Вони великі й мають серйозну вантажопідйомність – до 200 кілограмів. Кожен може долучитися до збору за посиланням!

Данило Борисенко додав, що завдяки таким дронам можна розв'язувати проблеми з логістикою, евакуацією поранених з переднього краю. Зокрема мовиться про напрямки, куди не можна дістатися автомобілями чи пішки. Тому збір є дуже важливим і нагальним.

