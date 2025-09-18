Население России может уменьшиться минимум на 25%. На предприятиях России уже наблюдается дефицит рабочей силы.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Как к России подкрадывается демографическая катастрофа?

По данным закрытых демографических сводок, циркулирующих во внутреннем обороте российских структур, в течение следующих пяти десятилетий население государства-агрессора может уменьшиться минимум на 25%.

Уже сегодня на предприятиях ощущается серьезный дефицит рабочих рук, а профессионально-технические учебные заведения недополучают абитуриентов.

К слову: население России сейчас составляет около 143,5 миллиона.

Худшие показатели зафиксированы в регионах Дальнего Востока, где Москва мобилизовала значительную часть мужского населения и отправила воевать.

Развязанная кремлем агрессия стала одной из ключевых причин ухудшения демографической ситуации и пессимистических прогнозов относительно будущего страны.

За время боевых действий Россия потеряла более миллиона военных убитыми и ранеными. Преимущественно это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые формируют основу демографической пирамиды

Чтобы хотя бы частично сдержать кризисные тенденции в экономике и демографии, в Москве предлагают шире привлекать трудовых мигрантов. В то же время их также активно вербуют для войны.

Такой подход кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот – продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях,

– подчеркнули в ГУР.

Как Россия пытается бороться с демографическим кризисом?