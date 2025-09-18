Населення Росії може зменшитися щонайменше на 25%. На підприємствах Росії вже спостерігається дефіцит робочої сили.

Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Як до Росії підкрадається демографічна катастрофа?

За даними закритих демографічних зведень, що циркулюють у внутрішньому обігу російських структур, упродовж наступних п’яти десятиліть населення держави-агресора може зменшитися щонайменше на 25%.

Вже сьогодні на підприємствах відчувається серйозний дефіцит робочих рук, а професійно-технічні навчальні заклади недоотримують абітурієнтів.

До слова: населення Росії наразі складає близько 143,5 мільйона.

Найгірші показники зафіксовані у регіонах Далекого Сходу, де Москва мобілізувала значну частину чоловічого населення та відправила воювати.

Розв’язана кремлем агресія стала однією з ключових причин погіршення демографічної ситуації та песимістичних прогнозів щодо майбутнього країни.

За час бойових дій Росія втратила понад мільйон військових убитими й пораненими. Переважно це чоловіки віком від 20 до 35 років, які формують основу демографічної піраміди

Щоб бодай частково стримати кризові тенденції в економіці та демографії, у Москві пропонують ширше залучати трудових мігрантів. Водночас їх також активно вербують для війни.

Такий підхід кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки – продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях,

– підкреслили у ГУР.

Як Росія намагається боротися з демографічною кризою?